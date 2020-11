Coke Hevia saca roncha con las "coincidencias" entre representantes, clubes y la selección chilena

El escenario actual del fútbol chileno cuenta con el protagonismo de los representantes de jugadores, actores que pasaron de la segunda línea a la vanguardia de la actividad y hoy controlan clubes y están en prácticamente todas las operaciones de la industria.

Pero hay algunos que no están de acuerdo con lo que está pasando. Es el caso de Jorge Coke Hevia, quien dejó su lugar en Radio Pauta para subirse a La Redgoleta de Redgol, con una reflexión que saca roncha.

"Me sorprende tanto miedo. No digo que los representantes sean sinvergüenzas, pero cuento cosas que, como está tan poco regulado, entran al ámbito de lo incomprobable. Y pasan cosas evidentes", asegura el periodista nacional.

"Pareciera que es una teoría conspirativa y no es así, por lo que yo al final del día prefiero llamarlas coincidencias, entre comillas. De que cada vez que hay tal club hay tal representante, de que gente sea dueña de más de un club, que hayan presidentes metidos en compras de jugadores, triangulaciones o prestar el club para inscribir jugadores de afuera por derechos federativos... hay 45 clubes profesionales y creo que son siete los que están limpios-limpios. Todos los otros tienen coicidencias", sentencia el comunicador.

"Los representantes se tomaron el fútbol. No está regulado y a la ANFP no le interesa hacerlo. Lo primero que le pidieron hacer, desde la FIFA y desde el Ministerio del Deporte, es separar la Federación de la ANFP. Y todavía no lo hacen porque seguimos agarrando los últimos resabios de la Generación Dorada. Los clubes se han enriquecido de la selección, y así es como las selecciones menores no existen, a las mujeres no las pescan lamentablemente, y ni hablar del fútbol sala o el fútbol playa. Esos cabros sonaron. Así funciona la ANFP", revela.

Hevia pone como ejemplo a las selecciones menores. "El Pato (Patricio) Ormazábal tiene la Sub 20, que juega el verano el Sudamericano. ¿Y quién la va a exigir, si hace un año no juegan? No les interesa, no están preocupados para nada. Están preocupados de que la gente vuelva a los estadios, porque eso genera platita para los clubes. ¿Y los cabros? Nada. Será difícil que aparezcan cracks y nos vaya bien en las selecciones menores, porque no se trabaja, porque no les interesa", lamenta.

Patricio Ormazábal trabaja con la selección chilena Sub 20 de cara al próximo Sudamericano de la categoría. Foto: Carlos Parra/ANFP

- ¿Quiénes están detrás?

"Hay varios representantes que la llevan. Los más top tienen a los mejores jugadores, pero el tema es cuando empiezan las coincidencias. Pablo Milad era contrario al grupo de los representantes. Pero hay concesiones con los clubes: por eso es que Rueda no puede llamar a todos los que puede, y hay presiones al técnico de la selección chilena".

"En Redgol se adelantó que (Eduardo) Vargas no venía en la primera fecha de las eliminatorias. Y de repente, está. Y una vez que lo venden (a Atlético Mineiro), no está más, porque a Rueda no le gusta y es válido, decisión del técnico. Todas estas coincidencias, entre comillas, terminan quedando en el aire. Pero yo creo que ya se están yendo al chancho".

Eduardo Vargas fue nominado solamente a las primeras dos fechas de las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: Agencia Uno

- ¿Por qué no hay jugadores de Universidad Católica en la selección chilena, si no existen presiones?

"Porque sí hay presiones. Pero si Juan Tagle (presidente de Cruzados), Ariel Holan y Reinaldo Rueda dicen que no y yo digo que sí, ¿por qué me van a creer a mí? Entonces, echen al técnico de la selección mañana, porque no puede no darse cuenta de que Fuenzalida, Puch, Saavedra y Huerta son seleccionables. No es una, son cuatro coincidencias".

"¿Me van a creer a mí, o les van a creer a Tagle, Holan y Rueda? ¡Cómo no se va a dar cuenta de que la Católica merece más seleccionados! O la misma Unión Española merece más de un seleccionado. Y al que más le sacan (jugadores), que es a La Calera, no reclama porque el dueño es un representante y se da cuenta de que ese es el negocio: que se valoricen y después los venden".

José Pedro Fuenzalida es una de las ausencias que tuvo la última nómina de la selección chilena para Eliminatorias Qatar 2022. Foto: Agencia Uno

Hevia tiene otro ejemplo. "A la Católica le llevan solamente a (César) Pinares a la selección antes de irse a Gremio. Y mágicamente tenía un partido con Curicó. Y en estas coincidencias de la vida, llaman a Pablo Parra de Curicó, para que queden cada uno con un seleccionado, en igualdad de condiciones. ¿O Pablo Parra merece ser seleccionado? Me parece que está haciendo una buena temporada, volviendo a ser el jugador que quiso la U. ¿Pero para selección? ¡Otra coincidencia!", subraya.

Por último y de cara a 2021, Hevia reconoce que tiene fe. "Nos va quedando lo último de compadres que son totalmente reemplazable, y hay que aprovecharlos; y quiero creer que a la Copa América no vas a llevar ni a Vidal, ni Sánchez, ni Aránguiz... para qué".

"Hay que armar una selección lo más competitiva posibl, sin los superclase, para intentar que alguien se haga cargo, que aparezcan un par. Luego darle con las clasificatorias porque son las últimas y después de esta clasificatoria nos va a costar, porque vamos a tener que remar duro", completa.