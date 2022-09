Cobreloa está en llamas en la Primera B luchando por el primer lugar contra Magallanes, en una tabla que quedó al rojo vivo luego del último triunfo ante Barnechea por 1-0, donde el único tanto fue anotado por Nicolás Orrego en el minuto 92.

Es que el joven jugador fue el gran héroe de la jornada, dejando a los Zorros a cuatro puntos de la cima, en algo que ha llamado la atención en Calama ya que ha revelado que todavía no tiene contrato profesional.

"Es un tema aparte. No me están valorando, aunque espero si Dios quiere a fin de año que se arregle pues quiero quedarme aquí y hacer historia en el club, pero si las cosas no se dan tendrá que ser en otro lado no más", comentó el jugador En La Línea Deportes.

El jugador nacido en Arica lleva cinco años viviendo en Calama buscando su oportunidad en Cobreloa, donde también revela momento difíciles, como que no fue considerado en la pretemporada, además que tuvo que trabajar vendiendo en la calle.

"Ahora me acuerdo del sacrificio hecho, cuando estuvimos en la pandemia vendiendo choripanes en la calle, y ahora cumplí el sueño que cada joven quiere tener. Estoy muy feliz y hay que darle no más que esto es sólo el comienzo", detalla.

Pese a esto, en agosto pudo debutar con la camiseta de Cobreloa ante Santiago Morning por Copa Chile, pero ahora fue el elegido para un gran momento cuando le marcó a Barnechea.

"Tuve varios partidos citado y no me tocó entrar. Eso no fue motivo para echarme para abajo. Además mis compañeros me decían que tenía que seguir dándole y seguir haciendo bien las cosas. Gracias a Dios ante el Chago me tocó entrar. Toda mi gente en Arica estaba feliz y orgullosa por mi debut", finaliza.