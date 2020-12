Universidad Católica quiere responder al favoritismo recibiendo a Colo Colo que busca sorprender en San Carlos de Apoquindo

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. El Campeonato Nacional 2020 nos tiene reservado un duelo que, año a año, se transforma en otro clásico imperdible para los fanáticos del fútbol: Universidad Católica vs Colo Colo.

Un duelo que tendrá un escenario poco común para ambos en la tabla de posiciones, donde el puntero recibirá al colista del torneo chileno. Por eso, una promoción especial te espera de parte de Betsala para que juegues con todo por tu favorito.

Desde disputar títulos junto a Universidad Católica, Colo Colo llega en la última posición de la tabla del Campeonato Nacional 2020, peleando por no bajar de categoría. Algo inédito en la historia alba de casi 100 años. Sin Esteban Paredes, ni tampoco con Nicolás Blandi que es baja de última hora, el Cacique llega junto a Gustavo Quinteros para rescatar puntos en la precordillera capitalina.

Universidad Católica, en tanto, vive un dulce presente en el Campeonato Nacional, al ser puntero y rumbo a un objetivo que entra en la historia: el tricampeonato. Pese a quedar fuera de la Copa Sudamericana, los cruzados quieren amargar la tarde a Colo Colo e impedir que sumen importantes unidades.





Universidad Católica vs Colo Colo: ¿Quién es el favorito para este clásico en San Carlos de Apoquindo?



Para Betsala, el favorito para quedarse con este partido en el Estadio San Carlos de Apoquindo es Universidad Católica, que paga 1.64 veces lo que juegues, por sobre los 5.00 que paga Colo Colo. Ahora, el empate ente ambos paga 4.30 veces lo que apuestes.

Estas son las cuotas para que te la juegues en el clásico de Universidad Católica vs Colo Colo por el Campeonato Nacional. ¿Tienes tu favorito en San Carlos de Apoiquindo esta tarde? | Foto: Betsala.

Betsala no permite que menores de edad (menores de 18 años) participen en juegos y hagan apuestes. Apueste con responsabilidad.