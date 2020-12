Arquero de La Calera acusa inocencia: “Nunca tuve nada que ver con una supuesta suplantación en los exámenes PCR”

Siguen las investigaciones por la denuncia presentada por la Seremi de Salud de Valparaíso, por suplantación de identidad en exámenes PCR en contra del portero de Unión La Calera, Alexis Martín Arias.

Ante ese panorama, el arquero rompió el silencio, salió en su defensa y afirmó en el diario La Cuarta que “nunca” ha roto ninguna de los protocolos impuestos por las autoridades correspondientes.

“Quiero dejar bien en claro que nunca tuve nada que ver con una supuesta suplantación o algo que se le parezca, ¡nunca! Es más, he sido objeto de más de 10 análisis para Covid-19 y siempre me he sometido a todos los protocolos que se determinaron para esta enfermedad”, mencionó.

En la misma línea, agrega que “no comprendo la necesidad que tendría de hacer una cosa así (…) Me duele, me esfuerzo mucho para ser un gran profesional y que livianamente te involucren en situaciones que ensucian tu reputación y profesionalismo, está muy mal”.

El portero es titular indiscutido en el equipo cementero. (FOTO: Agencia Uno)

Sumado a ello, mencionó que piensa tomar medidas legales por toda la situación que ha vivido: “Me involucraron en hechos muy graves, porque decían que ponía en peligro a mis compañeros o a otras personas y yo ya tenía estudios de sangre, antígeno y cardíacos de que no era contagiante”, sentenció.

Recordemos que Unión La Calera está viviendo un brote de coronavirus en el plantel. Por lo mismo, su último compromiso fue suspendido y aún no existe confirmación si podrá jugar su partido de la fecha 24 y 25.