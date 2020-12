Ronald Fuentes se ilusiona con renovación de Cristián Palacios: "Quiero seguir creyendo que podemos contar con él"

Unión Española ha sido uno de los sorpresivos protagonistas del Campeonato Nacional. Los hispanos han tenido una gran temporada de la mano de Ronald Fuentes y la efectividad de la "Sonora Palacios" de Carlos y Cristián.

El elenco rojo está hoy en el tercer puesto de la tabla de posiciones y trabaja para dar la pelea en la recta final del torneo. Una para la que seguirán contando con su DT tras la renovación por todo el 2021, pero donde preocupa mantener el plantel.

Este miércoles Fuentes conversó con Deportes en Agricultura y analizó su momento junto al club. "Tenemos un vínculo especial con los jugadores, desde que llegamos hemos tenido buena química y se ha visto reflejado en el terreno de juego. Sabemos que tenemos margen de mejora tras la baja, hemos hecho correcciones y eso habla de las ganas que tienen ellos de seguir mejorando".

Ronald Fuentes y Unión Española quieren seguir en la pelea por el título. Foto: Agencia Uno

Para el DT, pese a estar a tres puntos de los cruzados, el título sigue siendo una opción. "Siempre lo veo de reojo. Sabemos que Católica y Calera, por los partidos pendientes, tienen la primera opción, pero quedan fechas todavía. Lo más importante es volver a sumar de a tres y ganar más partidos, porque hemos estado muy irregulares".

El momento de la "Sonora Palacios"

Las grandes figuras de Unión Española han sido, sin duda, Cristián y Carlos Palacios. Este último se ganó hasta la convocatoria a la selección chilena, donde debutó de la mano de Reinaldo Rueda.

Para Fuentes, el chileno "tiene claro los pasos que tiene que dar para crecer y mejorar su juego. Sus entrenamientos son todos al 100%, nosotros le entregamos pequeñas cosas para ciertos partidos y ciertos defensores, lo que asume de buena manera. Eso le ayuda y los pasos a futuro lo designarán el club y sus representantes. Es un jugador que no tiene techo y será muy importante".

Pero es con Cristián con quien la cosa está complicada, ya que su contrato termina este jueves y aún no sale humo blanco por su renovación. "Estamos esperanzados en que pueda seguir hasta el término del torneo. Mientras no se vaya de Chile, quiero seguir creyendo que podemos contar con él para las fechas que quedan. Se están haciendo gestiones, conversé con él, pero me falta hablar con su representante. Espero que mañana tengamos un buen regalo de término de año", lanzó Fuentes.

Rueda y sus opciones en la Roja

Ronald Fuentes ha sido uno de los nombres que ha salido en la discusión del próximo técnico de la selección chilena si es que Reinaldo Rueda llega a concretar su partida a Colombia. Una situación que entusiasma al DT hispano, pero que toma con calma.

"Me siento capacitado, pero hay que ver en qué situación podría llegar. No es mi opción, pero a futuro me encantaría. Ya que esté el nombre me pone contento, porque significa que lo que hemos hecho se está viendo. Por ahora, tranquilo para seguir mejorando, creciendo y adquiriendo experiencia. Si se da, voy a ser muy feliz porque sé lo que representa la selección", cerró.