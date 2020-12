Cristián Palacios acusa a Unión Española: “Les comenté mi deseo de quedarme, pero ellos decidieron seguir esperando”

Unión Española trabaja contra el tiempo para definir el futuro del uruguayo Cristián Palacios, quien es el tercer goleador del Campeonato Nacional (15 goles) y que termina contrato este 31 de diciembre.

Por lo mismo, en artillero conversó con La Tercera sobre su situación contractual y aseguró que tiene la intensión de seguir en el club. Incluso acusó a la dirigencia hispana que si hubiesen negociado antes, cuando él les manifestó su deseo de quedarse, nada de esto estaría pasando.

“Esto de las negociaciones se hace de un día para otro. Un día estás dentro y al otro estás fuera. O te puede salir cualquier cosa. A mí me encantaría quedarme”, partió comentando.

“Puebla no está en el medio. A Puebla no voy a volver más aunque tenga contrato. Con Puebla yo tenía arreglado la rescisión de contrato, pero como me empezó a ir bien, empecé a hacer goles, y llegó un equipo a Puebla sin hablar conmigo y mi representante para hacer una oferta formal por mí, Puebla se agarró de eso y dijo “aceptamos la oferta y no rescindimos nada”. Eso complicó todo, porque yo había rescindido contrato y estaba libre para poder quedarme en Unión. Ese equipo que llegó con oferta formal arruinó los planes”, dijo.

El delantero uruguayo es una de las grandes figuras del Campeonato Nacional. (FOTO: Agencia Uno)

Al ser consultado sobre qué equipo realizó una oferta por él, expresó que “Nacional de Medellín”, agregando que toda esta situación se pudo evitar si lo hubiesen escuchado antes: “Yo les había comentado mi deseo de quedarme, de llegar a un acuerdo antes de todo esto, pero ellos decidieron seguir esperando un poco más para ver cómo se iba dando todo”.

En la misma línea, complementó que “no estaríamos pasando por esta situación. A medida que iban pasando los partidos yo iba haciendo goles y aparecían equipos con otras propuestas”.

Además, al ser consultado qué se debe cumplir para que se queda en Unión Española, comentó que “no es el mismo precio que tenía cuando vine a préstamo con opción de compra. No es ese US$ 1,1 millón, es muchísimo menos. Y era menos en su momento, cuando yo dije que me quería quedar, que estaba cómodo. Ese precio fue subiendo a medida que fui haciendo los goles”.

Finalmente, si se siente estresado por no saber qué pasará con su futuro futbolístico, sentenció que “todo el tiempo me están preguntado si sigo, si me voy, qué va a pasar. Te llaman de otros clubes, otras personas todo el tiempo para ver qué va a pasar. Se lo derivo todo a mi representante. Me encantaría quedarme acá, me siento cómodo, pero después escapa de mi situación de lo que pasa”.