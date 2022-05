Paolo Hurtado marcó su primer gol en el fútbol chileno salvando a su equipo, Unión Española, de lo que parecía una derrota segura: el cuadro de Plaza Chacabuco, que pelea por el primer lugar del Campeonato Nacional con Colo Colo y Ñublense, perdía 0-1 en Santa Laura con Unión La Calera cuando el peruano apareció en los descuentos para establecer el 1-1 que fue definitivo, desatando un loco festejo, que, al parecer, no terminó bien para todo el mundo.

Así se denunció a través de redes sociales. El usuario Braulio Rojas dejó un comentario en el fanpage de Facebook Hispanos de Corazón donde había imágenes del partido denunciando que el futbolista, en su desatado festejo, le pegó una patada al notebook de un reportero gráfico dejando la pantalla inutilizable.

“Espero tenga un lindo gesto Paolo Hurtado con el gráfico al que le pateó el notebook”, escribió la persona que advirtió el hecho acompañando con una imagen del computador a maltraer.

Hurtado sufrió hace poco la pérdida de su madre. “La venía pasando mal con las lesiones y gracias a Dios pude ayudar al equipo. En todo este tiempo no había participado mucho. El gol es para toda la gente que me ha ayudado, ha sido muy duro y hoy la sensación que tengo nunca la había sentido y estoy muy feliz. La partida de mi madre ha sido muy dura, esto va para ella, sé que mi madre me está mirando y bendice mi camino”, comentó tras el partido el Caballito, quien exhibió una polera de su mamá tras anotar.

Paolo Hurtado, de 31 años, fue mundialista con Perú en Rusia 2018 y estuvo en la Copa América 2015 que ganó Chile a Argentina, pero no había podido mostrar sus pergaminos por diversos factores en Unión Española.