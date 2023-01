El fútbol chileno sufre con el pésimo estado de la cancha del estadio Santa Laura, no sólo por la importancia del recinto de Independencia y la misma Unión Española para el balompié nacional. Como si fuera poco, justo hoy por hoy La Catedral de Independencia es requerida de urgencia por Universidad de Chile y la Católica.

La Franja está sin casa por los trabajos de construcción del nuevo estadio y la U, en cuento repetido, no puede ocupar el Estadio Nacional por las remodelaciones de cara a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023.

Tras los duelos por la primera fecha del Campeonato Nacional entre Unión Española-Ñublense y Universidad de Chile-Huachipato, la UC decidió que no será local en Santa Laura por la segunda jornada contra Curicó Unido.

“Hay demasiadas teorías circulando y cuesta conectar con sólo una. Hay una que establecen algunos agrónomos que en la medida en que Santa Laura tenga un trajín de varios partidos, el proceso de recuperación es más rápido. Y hay otra que sostiene que hay que liberar la cancha de partidos por un tiempo”, explicó el gerente general de Unión Española, Cristián Rodríguez, en conversación con Radio Agricultura.

El directivo agregó que “nosotros trabajamos incansablemente todos los días. Mi sensación es que este proceso de nivelación de algunos espacios y por el crecimiento del pasto será rápido y no tendremos una complicación mayor en dos o tres semanas, que es la proyección que más se repite”.

“Queremos y creemos que de dos a tres semanas la cancha va a estar en buenas condiciones. Hemos hecho un cambio de equipo trabajando en la cancha. La empresa que empezó ya no está con nosotros. Esperemos que los resultados se vean pronto”, complementó.

En medio de la entrevista, Rodríguez se enteró que la UC había confirmado por redes sociales que no jugará en el estadio de Unión Española. “Pensábamos que íbamos a tener una comunicación directa con la UC por el no uso del estadio y no enterarnos por las redes sociales. Hablamos durante el día y el acuerdo era que se nos iba a llamar para comunicarnos del cambio de escenario y hasta ahora no pasó. Pero bueno, no es un problema. La disposición de Santa Laura para recibir a estos dos invitados sigue siendo la misma”, sentencia el gerente general de los rojos.