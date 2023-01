Fabián Cerda se queja de Católica por su localía: "Es incómodo no saber dónde vas a jugar"

Universidad Católica debe ser local ante Curicó este sábado en la segunda fecha del Campeonato Nacional, aunque aún no hay claridad dónde será local debido a que rechazó usar Santa Laura por el mal estado del campo de juego. La intención de Cruzados es jugar en Concepción y espera la aprobación de la ANFP.

Respecto a este asunto, el meta de los curicanos, Fabián Cerda, aseguró que hay inquietud en el elenco que dirige Fabián Muñoz. "La verdad es que es incómoda la situación en cuanto a no saber dónde vas a jugar, porque uno planifica según la superficie que te vas a encontrar", comentó, agregando que "no sabemos cómo está la cancha de Concepción".

De todas manera augura que "será un partido entretenido, los dos empezamos con el pie derecho el torneo y será un partido interesante. Queremos obtener esos tres puntos".

El portero manifiesta que es importante la mano del técnico en el buen momento del Curi. "La identidad que nos da Damián Muñoz al mando del grupo es muy buena. Se fueron piezas claves, pero llegaron jugadores importantes que llenaron el vacío de los jugadores que se fueron", sostuvo Cerda.

De hecho agrega que "veo a un equipo que no me tiene tan preocupado como el año pasado, donde era una apuesta lo que iba a hacer Curicó que dio resultados. Ahora lo veo de otra manera, partiendo de la base de cómo terminamos el año pasado. Tenemos plantel para pelear, no sé si los tres campeonatos, pero sí vamos a asumir ese rol de saber que los que estamos debemos ir a la pelea en todos los frentes. Es el pensamiento del grupo y del cuerpo técnico".

Sobre lo que será la Copa Libertadores, donde enfrentará a Cerro Porteño en segunda fae, indicó que "no daba lo mismo el rival que nos tocara, que nos haya tocado Cerro Porteño fue favorable porque no nos tocó ir a la altura o un equipo brasileño, que te entra ganando 2-0 o 3-0. Uno siente como ese miedo si se puede decir, o incertidumbre, porque es todo nuevo. Participar en una copa internacional lo es en todo ámbito, desde el viaje, alimentación, coordinación, ropa, es todo nuevo".