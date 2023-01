Soplón en el FIFAgate suelta que Mayne-Nicholls fue el único que no recibió coimas en Sudamérica

Alejandro Burzaco, ex presidente y ex director ejecutivo de la empresa Torneo, además de testigo clave de la fiscalía de Nueva York en la investigación del escándalo del FIFAgate, afirmó que el ex timonel de la ANFP y el uruguayo Sebastián Bauzá fueron lso únicos que no recibieron coimas en la repartija de dinero por los derechos de televisación.