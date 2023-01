Un momento muy desagradable vive Nicolás Maturana en Calama, donde asegura haber sido víctima de amenazas. Por eso es que el jugador de Cobreloa dejará el club para buscar un nuevo horizonte, ya que necesita volver a encontrar tranquilidad.

"No es solo un audio, fueron al edificio a amenazarme. No pudieron entrar porque el conserje no los conocía, otros se pasearon por el estacionamiento donde vivo yo y es algo grave", señaló el ex Universidad de Chile y Colo Colo.

Lamentó el jugador que la dirigencia naranja no se acercara. "De parte de la dirigencia nadie me llamó ni dijeron que van a apoyarme. Óscar Wirth no me ha dicho nada, independiente de la mala relación que tenemos. Por último como gerente deportivo podría mostrar su apoyo, independiente de las diferencias", contó el Nico.

Ese hecho indignó al Sifup, que a través de sus redes sociales emplazaron a los dirigentes loínos a tomar medidas al respecto y respaldar al jugador en este complejo momento que está viviendo en el norte.

"Impresentable, delincuentes actuando sin control. Presidencia de Cobreloa debe acompañar, asistir, guiar esta denuncia y querellarse. Un tema mal manejado hace semanas", comentaron en el sindicato.

Agregaron que "ya estamos en contacto con el jugador para conocer su estado y entregar la asesoría necesaria", y de esta manera pueda normalizarse el asunto en las próximas horas.

ANFP se preocupa

En la ANFP no quedaron indiferentes de la denuncia que planteó Maturana. Por eso es que también señalaron que están preocupados de poder contenerlo para que tenga el mayor resguardo posible.

"La ANFP, por intermedio de su gerencia de Operaciones y Seguridad, se ha puesto en contacto con el jugador de Cobreloa, Nicolás Maturana, para prestarle apoyo ante las amenazas recibidas. Rechazamos este tipo de actos de violencia y seguiremos trabajando para erradicarlas", manifestaron desde Quilín.