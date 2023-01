Nicolás Maturana deja Cobreloa tras amenazas: "No me quieren acá, ni la dirigencia ni la gerencia"

Nicolás Maturana ha vivido unas últimas horas complicadas en lo personal. El mediocampista denunció en sus redes sociales amenazas de muerte y acoso en su hogar, lo que lo ha llevado a tomar la decisión de salir de Cobreloa.

El volante reveló en su cuenta de Instagram una serie de audios que recibió por parte de un desconocido, en el que incluso aseguraban que "en Calama está tu ataúd". Las cosas llegaron a tal punto, que el jugador incluso dijo que otras personas llegaron hasta su casa para intimidarlo, poniendo en riesgo a su familia.

Esto y el quiebre que tuvo con la dirigencia, a la que cuestionó con fuerza tiempo atrás, terminaron por convencer a Nicolás Maturana que la mejor decisión era partir. Así lo confirmó el propio jugador, que al ser consultado por lo ocurrido detalló el acoso que ha sufrido en el último tiempo.

"No es solo un audio, fueron al edificio a amenazarme. No pudieron entrar porque no los conocían, otros se pasearon por el estacionamiento donde vivo yo y es algo grave. Grave y lamentable. Es clara la señal, sé de dónde vienen. No voy a dar nombres, la gente sabe de dónde vienen", dijo.

Nicolás Maturana recalcó que en Cobreloa casi nadie se ha preocupado de lo ocurrido. "Las únicas dos personas del club que se acercaron es María y el Rolo (Rodolfo González), de parte de la dirigencia nadie me llamó ni dijeron que van a apoyar".

Ahí el mediocampista lanzó dardos a los altos mandos de los Loínos. "Óscar Wirth no me ha dicho nada, independiente de la mala relación que tenemos. Por último como Gerente Deportivo podría mostrar su apoyo, independiente de diferencias".

Tras ello, Nicolás Maturana confirmó que se va de Cobreloa. "Es clara la señal, quieren que me vaya y lo voy a hacer. Ya hablé con el profe que quiero ir a préstamo".

"Voy a echar de menos el club, estoy encariñado con la gente, pero es clara la señal. No me quieren acá, ni la dirigencia ni la gerencia deportiva. El Cuerpo técnico no puede hacer mucho porque no los pescan", agregó.

"Hace rato, inventan cosas de mí que nada querer. Dijeron que me escapé de una concentración y nunca lo hecho en mi vida. Y cuando lo haga, me retiraré, porque siempre he respetado mi profesión.Salgo como todo el mundo, pero en mis días libres. Dijeron que consumí drogas, el único miedo mío era que había inyectado corticoides y no habíamos mandado una carta a la ANFP, pero me arriesgué porque quería jugar la final y la jugué mal. Asumo que jugué mal la final, pero no todo lo que hice en el año fue malo", sentenció.

Nicolás Maturana cierra así su etapa en Cobreloa y comienza a buscar club para la temporada 2023. El fútbol chileno vive un lamentable episodio, que obliga a un jugador a tener que partir.