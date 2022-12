Nicolás Maturana parece haber llegado a un punto sin retorno en su relación con la plana mayor de Cobreloa y volvió a criticar con dureza el accionar de los dirigentes. "No lo digo llorando, no me va a faltar club, pero yo quería quedarme y retirarme acá", lanzó el zurdo volante ofensivo.

Nicolás Maturana había tenido una charla con Emiliano Astorga. Y se veía adentro de Cobreloa para afrontar la temporada 2023. Es más, hasta intentó seducir a algunos futbolistas para que se incorporen al cuadro de Calama como refuerzos para conseguir de una vez el ansiado retorno a la primera división del fútbol chileno.

Pero todo eso parece haber quedado atrás. De hecho, el zurdo volante ofensivo ya había criticado duramente a la directiva por despedir a algunos compañeros vía mensaje de WhatsApp. Pero no quedó conforme con esas stories que subió a su cuenta de Instagram. También sacó la voz en un live que hizo en aquella red social.

"No caigan en el juego, compadre. Me da mucha pena esta situación, se los juro. Es mucho el hueveo. Si me quieren echar, que me lo digan a la cara. No que le anden diciendo a mis amigos para que ellos y me lo digan, yo me enoje y le falte el respeto de mala manera para que digan 'ya, acá hay una causa de despido'. Eso están buscando, aburrir a la gente", acusó el futbolista surgido de las divisiones inferiores de Universidad de Chile que también tuvo un paso por Colo Colo.

Maturana añadió que "eso buscaron en un tiempo con Astorga cuando empatábamos. También buscaron dejar mal a algunos jugadores para que no hablaran de ellos. Cuiden al club, compadre. Por eso el club está así. Hay gente que se quiere unir al club, pero ante estas situaciones dicen 'ah, lo mismo de siempre, para qué me voy a sumar'. Si nosotros cambiamos, mejoramos y se dicen las cosas a la cara, será diferente todo".

Eso sí, el Nico dejó claro que su estadía en Calama puede terminar muy pronto. "Sé que tendré respuestas y habrá amenazas de palos blancos. Me da lo mismo, no le tengo miedo a nadie. Si alguien me quiere decir algo, le mando mi dirección o que me escriba por WhatsApp. Yo no tengo atado. No voy a pelear. Y si quieren pelear, peleamos. No hay problema, pero después de conversar", expresó el mundialista Sub 20 en Turquía 2013.

"Se los digo con todo respeto, ya me aburrí, si me quieren echar del club que lo hagan. Sé que el técnico me quiere porque conversé con él. No hago esto llorando, no me va a faltar club, voy a tener dónde jugar. Mi idea era quedarme acá y retirarme acá, pero seguir con estas cosas es un show. Ojalá que realmente la gente que quiere al club, lo apoye y los banque. Al club lo hace su gente. Cobreloa es por su gente, no por los demás", cerró Nicolás Maturana, quien parece haber llegado a un punto irreconciliable en su relación con la plana mayor de los Zorros del Desierto.