Nicolás Maturana encabeza masivo éxodo en Cobreloa: "Quizás le hago mal al club, o quizás no"

Llegó la hora de las despedidas en Cobreloa. Después del frustrado intento de regresar a Primera División tras siete años en el ascenso, el cuadro naranja comienza una etapa de reestructuración que prácticamente significará comenzar de cero en el trabajo del subcampeón de Primera B.

Nicolás Maturana fue de los primeros en decir adiós. El mediapunta que sufrió una dura lesión en el tobillo derecho al cierre de la temporada, aprovechó sus redes sociales para expresar su sentir. "Me voy con el corazón partido porque quiero mucho al club y a la gente que lo compone", aseguró el ex mundialista juvenil.

El Matu también lanzó un mensaje a sus detractores. "Hay muchas cosas que reflexionar. Quizás como muchos decían, yo le hago mal al club o quizás no (...), así que sólo agradecer a Cobreloa porque me devolvió el amor por este hermoso deporte y agradecer a Calama porque me hizo mejor persona y mejor jugador", agregó el jugador de 29 años.

Masiva estampida en Cobreloa



En cuanto al plantel de Cobreloa, el presidente Fernando Ramírez aseguró que debía conversar con el entrenador naranja, Emiliano Astorga, antes de confirmar su continuidad. Al margen de que el estratega tiene contrato vigente, ha tenido acercamiento con equipos de Primera División.

El primer equipo tendrá numerosas bajas, al menos en materia contractual. Según información del periodista Hugo Marambio, entre los que terminan vínculo se encuentran Matías Cano, Juan Carlos Soto, Miguel Escalona, Bastián San Juan, Matías Ballini, Eduardo Farías, Tomás Ortiz, Roberto El Pájaro Gutiérrez, Carlos Sepúlveda y Maximiliano Cerato.

De esta manera, los próximos días serán claves para determinar el futuro del cuadro naranja después del dramático final de la temporada, con la peor derrota como local de su historia (5-0 ante Deportes Copiapó, el equipo que ascendió en definitiva) y una nueva ocasión desperdiciada de regresar a Primera División.