Nicolás Maturana revela fuertes amenazas en su contra: "Me aburrí de que me traten tan mal"

Nicolás Maturana no lo ha pasado bien en los últimos meses de su estadía en Cobreloa. Luego de perder la final de la liguilla y no lograr el ascenso, el jugador ha sido blanco de críticas. Pero no solo eso, sino que también amenazas.

El mediocampista destapó una lamentable situación a través de sus redes sociales, dejando en evidencia a sus acosadores. Todo mediante Instagram, donde publicó audios en los que le dicen de todo y lo advierten en caso de volver a los Loínos, con los que todavía le queda un año de contrato.

Desde hace un tiempo a esta parte, Nicolás Maturana ha entrado en conflicto con algunos dirigentes. Esto ha derivado en dichos en la prensa que lo tienen envuelto en la polémica y que hoy llega incluso a las amenazas de muerte.

"Ojalá pisís Calama, en una hora te hago mie..., no necesito más", le dicen en uno de los audios que reveló en Instagram. "Ríete no más, cuando lleguís a Calama vai a estar caga'o", agregan.

Pero eso no es lo único, ya que luego el nivel de las amenazas sube a tonos preocupantes. "En Calama está tu ataúd. Estái vi'o, negro cul... Te tengo vi'o. Sé dónde llegas, vives. Sé todo. Voh creís que estái hablando con nadie. Mejor ándate a otro equipo".

Frente a todo el acoso, Nicolás Maturana decidió exponer la situación en sus redes sociales y dejar un claro mensaje a quienes están detrás. "Estoy súper asustado jajajá", ironizó de entrada.

Ahí, el mediocampista deja entrever que no seguirá en Cobreloa. "Pero sí, me voy, no sé preocupen, ya aguanté mucho. Y esto de mandarme videos abajo de mi edificio y bajar a mi estacionamiento es lo último. Ya me cansé de amenazas".

En esa misma línea, el ex Colo Colo y Universidad de Chile señaló que "me aburrí de que me traten tan mal y yo entregando todo por el club. Es mucho desde los dirigentes hasta hinchas me han hecho polvo".

Cabe recordar que Nicolás Maturana no se presentó al inicio de la pretemporada de Cobreloa, pese a que Emiliano Astorga lo tiene considerado. Entre eso y las amenazas, todo apunta a que partirá para buscar un nuevo destino.