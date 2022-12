Aunque el final de la última temporada no fue el más amistoso, la dirigencia y el entrenador de Cobreloa, Emiliano Astorga, dieron el visto bueno para la continuidad de Nicolás Maturana en los Zorros, con quienes le resta un año de contrato.

En diálogo con En La Línea, el presidente naranja, Fernando Ramírez, aseguró que "en un principio existió la posibilidad de enviarlo a préstamo, pero en seguida el cuerpo técnico lo replanteó y nos pidió que lo dejáramos porque lo iban a utilizar, y eso se respeta".

Después de la derrota en la final de la liguilla de Primera B ante Deportes Copiapó, el mundialista Sub 20 en 2013 descalificó duramente a la regencia loína, que le comunicó que no estaba en los planes. "Encuentro lo más penca del mundo decirle a una persona que no sigue en su trabajo por un mensaje de WhatsApp", publicó en Instagram.

Al parecer, una converasación con el técnico Emiliano Astorga y las vacaciones le aflojaron la mente al jugador, que ahora se encuentra a la espera de los primeros días de 2023, momento en el que deberá sumarse a la pretemporada.

"Si el cuerpo técnico nos pide eso, nosotros lo dejamos. Tampoco lo hemos ofrecido a algún club, y él sabe que tiene que quedarse el próximo año. Nadie ha preguntado por él", puntualizó el timonel naranja.

Peor suerte ha tenido el arquer Maximiliano Velazco, quien queda al margen de la plantilla por cupos de extranjeros y se tramita su liberación a préstamo. Primero el interesado fue Deportes Temuco, pero en las últimas hora apareció Sportivo Luqueño.

¿Quiénes llegan a Cobreloa?



Al margen de los arribos confirmados de Gustavo Gotti, Kevin Harbottle, Yerko Águila, Luis García, Nicolás Gauna y Cristián Insaurralde; Cobreloa mantiene tratativas para sumar nuevos refuerzos.

La lista de Emiliano Astorga tiene anotado el nombre de Gonzalo Espinoza, ex Universidad de Chile y Unión Española, y además los de Fabián Manzano (Rangers) y Matías Villarroel (Wanderers).