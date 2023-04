Desde la ANFP (o específicamente de la Federación de Fútbol de Chile), aún no notifican nada a Ñublense de la descalificación de la Copa Chile pese al triunfo por 0-3 frente a Comunal Cabrero en el debut de la fase regional.

Es que lo chillanejos incurrieron en un error reglamentario con la inclusión de Manuel Rivera, quien reemplazó a Jorge Henríquez sin estar inscrito en la planilla del partido. De todas formas, en Ñublense ya están resignados.

“No hay nada oficial. Todavía no fuimos notificados. Uno no está tranquilo. Claramente hay errores. Eso es más que obvio”, dijo brevemente a La Tercera el presidente del club de Chillán, Sergio Gioino.

El ex delantero agrega: “la descalificación depende de la falta. Depende del grado. Si es lo que se comenta, no hay mucho que hacer”.

Incluso, Gioino sentencia que tienen claro que “hay varias personas que están ahí, involucradas en lo de las planillas. Las medidas internas se ven internamente”.

Según el reglamento, “si por cualquier causa participa en el partido un jugador no inscrito en la planilla de juego, o que no pudo haber sido inscrito en la misma, se le otorgará a su rival, computándose como partido ganado por un marcador de 3x0, siempre que en cancha no haya existido un resultado mayor. En el caso que el equipo infractor haya perdido el partido se le aplicará una multa de 500 UF”.