Nicolás Peñailillo se ilusiona con la Roja tras su debut triunfal con Unión Santa Fe: "Uno siempre sueña con una oportunidad"

Nicolás Peñailillo debutó a lo grande en el fútbol argentino. El lateral tuvo su estreno con la camiseta de Unión Santa Fe siendo titular y clave para la victoria por 3-2 ante Lanús, el finalista de la última Copa Sudamericana.

El defensor chileno dejó Deportes Antofagasta para vivir su segunda experiencia en el extrajero, la que partió de la mejor manera. El nivel mostrado hasta ahora ilusiona al jugador, quien espera por fin consolidar su carrera fuera de nuestro país.

En conversación con RedGol, Peñailillo reveló cómo han sido sus primeras semanas en Argentina, asegurando que "es un ritmo distinto pero es una experiencia que no olvidaré nunca".

Nico Peñailillo se afirma en Unión Santa Fe. Foto: Lanús

El lateral tiene claro que además de cumplir un sueño, su paso al otro lado de la cordillera le puede abrir chances en la Roja. "De chico me llamó mucho la atención jugar en esta liga. Ahora que se dio la oportunidad no lo dudé, hablé con mi representante y cuando se dio, la tomé y aposté en lo deportivo para que salgan las cosas bien, se abran otros mercados y por qué no una nómina a la selección".

"Uno siempre sueña con eso, pero estoy enfocado en hacer las cosas bien acá, en adaptarme de la mejor forma, que el equipo siga ganando y ser ayuda. Lo demás llegará solo, uno siempre sueña con una oportunidad", agregó.

Peñailillo sabe que en Argentina debe evitar que le pase lo mismo que en Rusia, donde defendió al Zenit pero no como quería. "Era muy chico y era difícil jugar allá. Tenía 20 años y con suerte uno de 23 jugaba desde el banco, pero me ayudó a crecer y me dejó con la espinita de salir de nuevo al extranjero".

Finalmente explicó cuáles son las funciones que está cumpliendo en Unión Santa Fe. "Sería un lateral volante con más proyección. Tengo que cerrar atrás, es más recorrido, pero la adaptación y el equipo te ayuda a que sea más fácil. La intensidad es más fuerte, pero con el pasar de los entrenamientos voy a adaptarme mucho mejor".

