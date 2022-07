Sabas Chahuán, hoy director de Palestino, le da tres o cuatro meses a la ANFP para votar los nuevos estatutos que sansionan de forma tangible los nexos o dualidades entre propietarios de clubes y representantes. De no avanzar en transparencia, el ex fiscal considera que es necesario una intervención externa para sanar al fútbol nacional.

Ex fiscal Sabas Chahuán dice que hay que intervenir el fútbol chileno si no se cambian los estatutos de transparencia

El ex fiscal nacional y nuevo director de Palestino, Sabas Chahuán, habló en extenso con el programa Círculo Central de TV+. El centro de la conversación fue el nivel actual de transparencia en el fútbol nacional, con el otrora funcionario del poder judicial analizando el presente y futuro del balompié nacional justo en momentos en que algunos comportamientos dan para pensar.

“El calificativo decente en el fútbol chileno… creo que puede mejorarse. Estoy hace sólo un mes inmiscuyéndome cómo está el fútbol, pero nosotros nos preocupamos de Palestino, que tiene una particularidad: somos todos hinchas y tratamos de no dirigir el club como hincha, pero no tenemos compromisos. Y tengo la impresión que eso no pasa en todos los clubes”, dijo Chahuán, quien años atrás también fue dirigente de los árabes.

Sabas Chahuán agrega: “¿conflicto de intereses y representantes? A eso me refiero. Hablo de Palestino, pero lo proyecto al futbol chileno. Uno lo que ve es que no hay un nivel de transparencia adecuado porque hay varios clubes que aparentemente están muy ligados o tienen vinculaciones con la propiedad, de gente que traba como representantes. Me parece que eso no es serio ni conveniente”.

“No soy partidario de una intervención externa ahora, porque hay un proyecto de nuevos estatutos que tiene que votarse luego en la ANFP, se trata ese tema y se señala que no puedes ser dueño de clubes y tener vínculos, también FIFA está preocupada de este tema. Yo eso haría, esperar a lo más cuatro meses, que se apruebe ese estatuto. Si eso no se aprueba hay que buscar alguna intervención externa”, complementó el ex fiscal.

Sobre la misma, Chahuán reconoció que a su juicio los constantes fichajes entre Universidad de Chile y Huachipato le generan curiosidad, justo días después de las palabras de Rodrigo Goldberg, quien aseguró que no tiene pruebas ni dudas de que Victoriano Cerda compró acciones de Azul Azul.

“Me llama la atención, y no quiero apuntar con el dedo, pero Universidad de Chile aparece comprándole 5 millones de dólares en distintos jugadores en los últimos tres años a Huachipato. Como decía mi padre, dile al tonto que es forzudo, uno tiene sus dudas. Eso se tiene que transparentar. Palestino no tiene vínculos con representantes, somos un grupo de directores que tratamos de engrandecer el club, pero hay una competencia desleal porque quienes invierten en los jóvenes son los clubes. Después van al primer equipo, pero si hay un vínculo entre los que seleccionan y los representantes hay una competencia desleal”, expone.

Por último, y consultado por la gestión de Pablo Milad como presidente de Quilín, Sabas Chahuán sentencia que “como persona es un 7. Hace dos meses estoy en esto. ¿En la ANFP? Le pongo un 4,5”.