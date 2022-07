Rodrigo Goldberg, quien fue Gerente Deportivo de Azul Azul, dice no contar con alguna prueba, pero sí con la certeza de que el presidente de Huachipato tiene parte de la propiedad del paquete accionario de Azul Azul. "Yo no creo que Felicevich esté metido en la compra de la U", dijo también el Polaco.

Universidad de Chile afina los últimos detalles para la contratación del portero Martín Parra, quien llegará desde Huachipato para competir por un lugar con Cristóbal Campos, por ahora el indiscutido número 1 para Diego López. El entrenador uruguayo, eso sí, pidió "un arquero grande, que pueda hacer crecer a los jóvenes", algo que no coincide con las cualidades del ex golero de Universidad de San Martín de Porres de Perú, quien tiene 21 años.

Esto, por cierto, generó varias reacciones en torno al nuevo movimiento de Azul Azul en el mercado de pases. Y una de ellas llegó desde la voz de uno que supo ocupar el cargo de gerente deportivo en la concesionaria: Rodrigo Goldberg, quien analizó la situación en el panel de comentaristas de Al Aire Libre en Cooperativa.

"¿Puedo hacer una pregunta? ¿A ustedes no les parece sospechoso que siempre aparezca Huachipato en la operación? A mí sí", inquirió el Polaco para comenzar con sus dichos, pues hubo quienes aludieron rápidamente a que Fernando Felicevich es el representante de Parra. "Yo no estoy hablando del representante, estoy hablando directamente de Victoriano Cerda", dijo el otrora delantero en alusión al presidente del cuadro acerero.

Y no se quedó sólo con eso. "Me hago responsable de mis palabras: no tengo ninguna prueba, y no la tendré nunca porque es imposible conseguirla, pero no tengo ninguna duda, cero, de que Victoriano Cerda compró acciones en la U", agregó Goldberg, quien recordó su paso en la institución para explicar por qué le parecen extraños los movimientos que implican a la U y los siderúrgicos.

"Les voy a hacer un resumen ejecutivo: llegamos en 2019 con un presupuesto bajísimo, 2020 lo mismo. Nos redujeron 20 por ciento el primer año y 20 por ciento el segundo. Nosotros nos equivocamos mucho con varios nombres, pero no trajimos jugadores de Huachipato ni del corral de Felicevich. Nosotros salimos a principio de 2021 y volvieron a aparecer todos los jugadores de Felicevich y Huachipato. Si a nadie le parece raro y que justo, justo por esas casualidades de la vida no más, porque son puras casualidades, había un nexo entremedio que se llama Cristian Aubert, quizá yo soy demasiado inocente o muy mal pensado. Vuelven ellos y regresan los precios caros, las comisiones altas. Lo mismo que en su momento hundió a la U ahora volvió", acusó el Polaco.

Las llegadas de Soteldo y Martínez también fueron tema para Goldberg

Yeferson Soteldo y Jimmy Martínez fueron dos de los jugadores que llegaron a la Universidad de Chile desde Huachipato. Esos dos traspasos también fueron sacados a colación por Rodrigo Goldberg, quien dejó instalada la duda en torno a la relación de la U con los de la usina.

"¿Les parece normal que se traiga un jugador como Soteldo por un millón de dólares en un préstamo y sin opción de compra y a nadie le pareció raro? Un millón de dólares por la mitad del pase de Jimmy Martínez", afirmó el otrora delantero, quien también jugó en Santiago Morning y el Maccabi Tel-Aviv de Israel. Según la memoria de la sociedad anónima que controla a los estudiantiles, el 50 por ciento de la carta de Ignacio Tapia le costó 850 mil dólares.

También se refirió a las versiones que indican que Fernando Felicevich también sería uno de los propietarios del paquete accionario de Azul Azul. "Yo no creo que Felicevich esté metido en la compra de la U porque el negocio de él es el otro, no necesita meterse en ese cacho, para qué va a meter plata en eso si en lo que le ha ido bien es representando jugadores, pero que Victoriano Cerda está metido ahí, insisto, no tengo ninguna prueba ni ninguna duda. No se va a poder saber porque en la contabilidad sale Sartor", cerró Goldberg.