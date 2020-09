¡Sin filtro! Cristián Caamaño calienta el Superclásico con despiadada crítica a Colo Colo y Universidad de Chile

Este domingo se vivirá una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno entre Universidad de Chile y Colo Colo, partido que se disputará en el Estadio Nacional sin público, por la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, Cristián Caamaño realizó una despiadada crítica a los dos equipos protagonistas, pues les reprochó su mal rendimiento deportivo enfatizando sus dardos en la compleja situación que vive el Cacique.

“Yo escuchaba a Paredes y es cierto, la campaña de este año es mala y se aferra a la grandeza de Colo Colo y dice: no nos podemos seguir equivocando. El Cacique suma siete puntos de 24 posibles, o sea, ya perdió 17 en un campeonato donde las diferencias económicas entre Colo Colo, la U, la UC y el resto de los equipos son abismales”, partió mencionando en Deportes en Agricultura.

“Pero no es solamente este año la debacle futbolística de Colo Colo, lo del año pasado se disfrazó porque terminó segundo de milagro, pues el campeonato no terminó. El año pasado sumó 40 de 72 puntos posibles, o sea, perdió 32 unidades en el torneo chileno. Pero lo más terrible que en el 2018 sumó 43 de 90 puntos, o sea, tuvo menos de un 50 por ciento de rendimiento”, agregó.

“Todos estos jugadores multimillonarios de Colo Colo, todos estos jugadores que evidentemente muestran una diferencia de jerarquía en los clásicos, el resto del año duermen una siesta tremenda”, dijo.

“Colo Colo no fue campeón en torneo largo el 2018, el 2019 y, posiblemente, no lo sea el 2020, teniendo diferencias abismales de plantel, teniendo en su equipo a: Paredes, Valdivia, Valdés, Barroso, Zaldivia, Insaurralde, en su momento a Orión y hoy tienen a Mouche. Esos jugadores que nosotros también como prensa creemos que son grandes refuerzos, que son tipos que vienen a marcar diferencias a Chile, en realidad no la han marcado nunca”, mencionó.

El último choque entre ambos clubes fue en la final de la Copa Chile, la que los Albos se impusieron por 2-1. (FOTO: Agencia Uno)

“Colo Colo en una década ha salido tres veces campeón, en una década que han existido muchos torneos cortos. Colo Colo, la U y Católica, que deberían dominar el fútbol chileno, no lo pueden hacer salvo la UC los últimos tres años. El Cacique y los Azules miran pasar el campeonato. Basta de hablar de la grandeza y hay que actuar en la cancha y, en este caso, Colo Colo no está jugando hace mucho rato, no se trata de jugar bien o mal, se trata de que no está compitiendo. Y la Copa Chile sirvió de maquillaje, porque ganó dos partidos en el verano a una UC que estaba tomando ritmo, a una U que estaba sin (Pablo) Aránguiz y (Camilo) Moya, dos jugadores fundamentales del plantel”, destacó.

“Definitivamente, dejemos el verso de lado y empecemos a jugar, empecemos a demostrar las diferencias de sueldos, las diferencias de infraestructura y las diferencias que ellos mismos hablan de grandeza de que Colo Colo es grande, Colo Colo es grande por su historia y por los jugadores que traen, y esos jugadores que hoy están en el Cacique y en la U no marcan diferencias y, evidentemente, no sirven para vestir esas camisetas. No puede ser que tengan un rendimiento menores de un 50 por ciento, es imposible en un campeonato tan malo como el chileno”, sentenció.

Recordemos que el partido entre Universidad de Chile y Colo Colo está programado para el domingo 6 de septiembre a las 14:00 horas, y que podrás seguir todos los detalles de la previa, del encuentro y post-partido junto al equipo de RedGol.