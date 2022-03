Después de siete fechas al mando, con tres empates, tres derrotas, un triunfo y la eliminación de la Copa Libertadores, Ronald Fuentes fue despedido de Audax Italiano. El técnico no logró levantar el rumbo de los Itálicos, siendo removido de su cargo por los malos resultados.

El estratega, que en su momento incluso sonó para tomar el lugar de Reinaldo Rueda en la selección chilena, vivió un nuevo fracaso en el fútbol chileno y estiró su mala racha en un momento delicado en lo personal.

En conversación con Radio Cooperativa, Ronald Fuentes sacó la voz tras su salida de Audax Italiano y disparó con todo. "Me preocupa la poca paciencia con el técnico nacional, me hace reflexionar si debo seguir en esto. Hay poca paciencia sobre todo con los técnicos chilenos. Me preocupa y a la vez me asusta", lanzó dejando entrever la opción del retiro.

El estratega no se guardó nada y aseguró que en nuestro país "hay más paciencia con los técnicos extranjeros. Si vuelvo a trabajar, también buscaré tomar mejores decisiones. Lorenzo (Antillo, ex presidente de los Itálicos) tenía paciencia y los nuevos dueños no".

"Me voy a replantear varias situaciones, es una de las opciones que estoy viendo. También hay un tema familiar. Este es un buen momento para pensar y si sigo lo hago fortalecido. El equipo estaba jugando bien, nos parábamos de igual a igual ante todos, pero eso no bastó para que nos aguantaran, al menos, dos partidos más", agregó el DT.

Ronald Fuentes se descarga con Audax Italiano

Ronald Fuentes aprovechó la oportunidad para pegarle con todo a los dirigentes de Audax Italiano. Según el técnico, de saber lo que pasaría con el club, no firmaba para asumir su banca y mucho menos proponer un proyecto.

"Si hubiésemos sabido que el club estaba en venta no habríamos firmado, eso lo supimos después. Hablé con uno de los dueños y le planteé la idea de juego y no sé si no le gustó o creía que no podíamos ser capaces de hacerlo. Cuando estaba Lorenzo Antillo pensábamos traer cuatro jugadores, pero después cambió todo", señaló.

Finalmente, Ronald Fuentes reveló que la dirigencia de los Itálicos intentó sacarlos antes del cargo. "Querían sacarnos incluso después del partido con Palestino (ganaron 3-1), pero los jugadores hablaron con ellos y le dijeron que estaban contentos y ahora nos sacaron".