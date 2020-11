Ronald Fuentes sin filtro: "El VAR es una mi***, termina siendo más injusto que los propios cobros"

Ronald Fuentes se caracteriza por ser un entrenador de discurso moderado y siempre con los pies sobre la tierra, esto cobra un giro cuando el entrenador de Unión Española debe referirse al VAR.

Para el estratega este avance tecnológico no está aportando al fútbol como se esperaba, y al revés de su objetivo, presenta más injusticias que lo contrario.

"El VAR es una mierda, lo digo con todas sus letras. No se ha sabido utilizar de buena manera y no se sabrá utilizar mientras no se fijen los criterios para todos los árbitros", aseguró Fuentes en conversación con La Tercera.

Agregando que "el VAR se supone que vino a sacar la injusticia y finalmente termina siendo más injusto que los propios cobros".

Además el DT hispano también le tiró un palito a los árbitros, asegurando que si se les critica, después se toman revancha.

"Cuando uno habla en contra de los árbitros acá en Chile ellos lo toman como que uno los está matando, no lo toman que es para corregirlos. No es fácil en Chile hablar sobre el arbitraje porque después te pasan la cuenta", cerró.