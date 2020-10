¿Guiño a la U? Ronald Fuentes pasa el dato: “Termino contrato a fin de año, pero Unión Española tiene la primera opción”

No cabe ninguna duda que Ronald Fuentes está viviendo un gran momento al mando de Unión Española, pues el equipo juega bien, es protagonista y es el sublíder del Campeonato Nacional.

Por lo mismo, en Deportes en Agricultura fue consultado sobre si está disponible para asumir la banca técnica de Universidad de Chile, equipo dirigido por Hernán Caputto y que arrastra una racha negativa.

“No hablo de supuestos. Mi presente es Unión Española y ellos tienen la primera opción para renovar, pues termino contrato a fin de año. Estoy muy contento y muy tranquilo en el club, se han portado muy bien y solo tenemos palabras de agradecimientos”, partió mencionando.

El técnico afirmó que tiene ganas de seguir al mando de Unión Española. (FOTO: Agencia Uno)

“La confianza que nos han entregado la hemos devuelto con un buen juego en la cancha. Si alcanzamos clasificación a los torneos internacionales y, si Unión lo quiere, a nosotros nos gustaría participar con el club en torneos internacionales”, agregó.

Pero eso no fue todo, porque también tuvo algunos comentarios sobre su época como gerente deportivo de la U y expresó que no se arrepiente de ello, pero que nunca más volverá a ocupar un cargo así en un club.

"No siento como un error haber trabajado en la U. Tomé el desafío que me propuso Carlos (Heller) y quedé muy tranquilo con mi trabajo. Fue muy positivo para mi carrera actual"

“No lo siento como un error. En algún momento asumí la responsabilidad para lo que me pidió Carlos (Heller). Me quedo muy tranquilo por el trabajo que realicé. Con el tiempo se ve que ese trabajo que se hizo no fue tan malo como se dijo y eso me da más tranquildad todavía. Era una etapa que quería realizar”, mencionó.

“Me sirvió para ver los presupuestos, para ampliar la red de contactos, para ver con qué representantes se puede conversar. Pero está claro que no voy a volver a asumir una gerencia deportiva. Ya lo dije en otras entrevistas”, sentenció.