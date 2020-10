Ronald Fuentes le tira las orejas a los técnicos chilenos: “Nos relajamos. Dejamos de ser exigentes con los jugadores”

El trabajo de Ronald Fuentes al mando de Unión Española está siendo positivo, porque el equipo juega bien, consigue resultados y, actualmente, es el sublíder del Campeonato Nacional.

Sin embargo, al ver la estadística de los clubes que están siendo protagonistas en el plano local solo uno de ellos es dirigido por un técnico chileno. Precisamente, el equipo hispano de Ronald Fuentes.

Por lo mismo, en conversación con Deportes en Agricultura se refirió a esta situación y le tiró las orejas a los entrenadores nacionales, pues mencionó que “se relajan” o “dejan de ser exigentes con lo jugadores” cuando tienen una racha positiva en los clubes.

El técnico realizó una dura autocrítica sobre el nivel de los técnicos nacionales. (FOTO: Agencia Uno)

“Sin duda son los técnicos extranjeros son mejor valorados y eso te lo demuestra no solo este año, sino los años anteriores. Pero hay cierta responsabilidad de los entrenadores chilenos, porque lo he comentado en el círculo y cuando nos pasan un club en vez de hacer las cosas bien y de demostrar nuestas capacidades, nos relajamos. O cuando empezamos a tener unos resultados positivos dejamos de ser exigentes con lo jugadores”, dijo.

“Hay un montón de errores que cometemos los entrenadores chilenos que no nos permiten demostrar nuestras capacidades. Hay un montón de técnicos muy buenos, pero para mí hay un error muy grande que nosotros los DT nos relajamos cuando nos pasan el club y los dirigentes piensan que todos somos iguales y por sale a buscar al extranjero”, agregó.

Pero eso no fue todo, porque aprovechó la ocasión y criticó el uso de la tecnología en el fútbol, pues aseguró que en vez de ser un “beneficio” está haciendo “más daño” al fútbol en general.

“Para mí el VAR está siendo más daño que beneficio para lo que venía. No hay unificación de criterios. Yo prefiero que los árbitros se equivoquen sin VAR que con VAR, porque se está perdiendo la credibilidad en los cobros (…) me complica el critierio, porque no es único, sino del árbitro de turno”, sentenció.