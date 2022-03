Audax Italiano cerró una semana movida tras la inesperada partida del delantero argentino-chileno, Marcelo Larrondo. El jugador de 33 años, que había llegado como refuerzo a los floridanos, dejó el club en cosa de semanas sumando apenas minutos.

Tras el empate contra Everton en Sausalito, el entrenador Ronald Fuentes explicó las razones de la partida del trasandino a Mendoza.

“Fue más que nada un tema personal, él lamentablemente no pudo encontrar un lugar donde vivir, quería buscar una casa en Las Condes y estaba muy lejos del complejo de entrenamientos también, entonces se le complicó todo”, dijo Ronald a TNT Sports.

El DT complementó que “los tiempos que tenía presupuestado para acostumbrarse no fueron los óptimos y su familia tomó la decisión por lo mismo, como habían empezado los colegios no se vinieron y eso al final gatilló que Marcelo no siguiera con nosotros”.

Cabe recordar que, tras conocerse su misteriosa partida, Larrondo comentó brevemente que “estoy viajando a Mendoza, a mi casa. No me voy a ningún equipo argentino, al menos por ahora”.

En su fugaz paso por Audax Italiano, Marcelo Larrondo jugó apenas 14 minutos tras ingresar desde el banco contra Palestino y O'Higgins.