Una de las grandes incoporaciones que hizo Audax Italiano justo sobre el cierre del mercado de pases fue la de Marcelo Larrondo, quien tras dejar O'Higgins se encontraba en búsqueda de equipo y fueron los de La Florida los que lograron ficharlo sobre la hora para sumar experiencia a sus filas en este Campeonato Nacional.

Sin embargo, el paso del argentino por el club será muchísimo más corto de lo esperado pues se pudo conocer según un reporte de La Tercera que no seguirá en la institución. De hecho, el delantero que tuvo un paso por River Plate en su tierra natal ni siquiera se encuentra actualmente en el país.

En el medio anteriormente citado lograron comunicarse con el futbolista, que explicó brevemente su situación. "Estoy viajando a Mendoza, a mi casa. No me voy a ningún equipo argentino, al menos por ahora", puntualizó. De momento no se trata de un nuevo movimiento en el mercado.

La actuación del atacante nacionalizado chileno con el equipo que dirige Ronald Fuentes fue bastante corta pues llegó a tener acción en apenas dos compromisos, ante Palestino y O'Higgins, sumando tan solo 14 minutos pues en ambas ocasiones vino desde el banquillo de suplentes.

Una situación bastante complicada para Audax Italiano que ahora deberá esperar que se habilite nuevamente el mercado de pases para la segunda vuelta para buscar un sustituto de Larrondo.