Rodrigo Piñeiro dice que ya no hay presión por jugar contra Universidad de Chile: "Como vienen ahora, tenemos grandes chances de ganar"

Unión Española se prepara para recibir a Universidad de Chile. Luego de algunos días de incertidumbre, los hispanos aseguraron el Sánchez Rumoroso para hacer de locales ante el conjunto azul, el que llegará al encuentro luego de un duro Superclásico.

Por su parte, los dirigidos de César Bravo viajarán hasta la cuarta región luego de un revitalizante triunfo ante Huachipato, el que los acercó a los líderes del Campeonato Nacional luego de sufrir tres derrotas consecutivas en el inicio de la segunda rueda.

Y en el cuadro hispano hay confianza de cara a una nueva fecha. Así lo evidenció Rodrigo Piñeiro. En conversación con ESPN Show, el delantero de Unión Española manifestó que la U ha perdido la presión que genera jugar con un cuadro grande y que si bien el respeto se mantiene, están seguros de que se pueden llevar una victoria.

"La U es un cuadro grande y enfrentar a un cuadro grande siempre es difícil, es así. Pero como viene hoy en día, ha perdido no el respeto, pero sí esa presión de 'jugamos contra la U, hay un 70% de posibilidades de perder'", explicó el atacante.

"Jugamos contra Colo Colo y sí nos da esa presión y miedo, sabemos que realmente podemos perder, que tienen más posibilidades de ganarnos. Pero como viene la U ahora, tenemos grandes chances de ganar el partido", continuó.

"Esta semana estamos trabajando no para enfrentar a la U grande, sino para ganarles. Sí con respeto, pero no con esa presión de: 'es la U, no nos podemos regalar'. El protagonismo creo que es y será de nosotros, estamos trabajando para ganar. Es la sensación que tenemos hoy en el plantel", cerró.