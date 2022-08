Rodrigo Herrera estalla por entrevista donde Mauricio Etcheverry no descarta sobornos: "No podemos ser tontos"

Una antigua entrevista de Mauricio Etcheverry, ex mano derecha de Sergio Jadue y ahora asesor en Azul Azul, resurgió esta semana. En ella, el controvertido personaje fue consultado sobre si recibiría sobornos si estuviera en la situación del ex presidente de la ANFP. Y su respuesta ha dado que hablar.

"No he tenido la oportunidad de que me hayan tratado de coimear, entonces no sé si mi precio es uno, dos, tres, cuatro, cinco... o no hay precio. No lo sé", contestó Etcheverry en dicha ocasión a Mi Radio de La Serena. Aquello fue en noviembre de 2022.

Sus palabras resurgen en medio de una ola de críticas a la concesionaria de Universidad de Chile por incluirlo como su asesor. Y para Rodrigo Herrera, panelista de RedGol en La Clave, Etcheverry tranza una línea que nunca debería ser cruzada por alguien que representa a un equipo de fútbol.

"Cuando uno está en un puesto de relevancia mediática, hay que propender hacia una probidad que es cada día más necesaria. Esto tiene que ver con que las personas que integran una corporación tengan la voluntad de actuar con relación a la ley y la ética. Y esa propia incorporación debe darse una estructura para combatir la corrupción, la posible falta de probidad y castigar severamente a quienes caen en ese trance", reflexionó.

"[Estos dichos] hablan de su ética y valores. Plantea una línea ética tremendamente preocupante cuando se representa a un club de fútbol. Él reconoce de forma clara y evidente que no está claro respecto al soborno, podría aceptarlo o no. Y esa es una línea que no se puede tranzar. ¿La gente de la U estará de acuerdo con esto?", cuestionó.

"¿Qué ocurrirá con la casa de estudios, que es un ente de valores para toda la nación, al tener a una persona que se manifiesta en estos términos? Es muy preocupante, no hemos sanado lo suficiente después de Sergio Jadue, no se han fijado políticas para evitar que la corrupción vuelva al fútbol", lamentó.

Para Herrera, la U está cerca de caer en un terreno ya conocido. "No podemos ser tontos: los que lo hicieron una vez y fueron perdonados, lo podrían hacer dos veces. Es solo cosa de tiempo", sentenció.