El nuevo asesor de Azul Azul y representante de Universidad de Chile ante la ANFP, Mauricio Etcheverry, se mostró abierto a participar en un esquema de fraude y corrupción como el que protagonizó su amigo, el ex presidente de la ANFP Sergio Jadue. "No he tenido la oportunidad de que me hayan tratado de coimear, entonces no sé si mi precio es uno, dos, tres, cuatro, cinco... o no hay precio", sentenció en una entrevista a una radio local de La Serena.

"Uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras", es un viejo y popular refrán que la vida se encarga de ratificarn a diario. Y especialmente en nuestra era, donde cada dicho puede quedar registrado en formato digital, para reaparecer cuando menos se espera y cuando menos conviene.

Es el caso de Mauricio Etcheverry, nuevo asesor de la dirigencia de Azul Azul, que hoy representa a Universidad de Chile ante la ANFP, pese a declararse amigo de Sergio Jadue, protagonista de la saga de corrupción y fraude más brutal en la historia del fútbol chileno y declarado culpable ante la justicia de Estados Unidos.

El arribo del dirigente radicado en La Serena dejó al presidente universitario, Michael Clark, en el blanco de los reproches. Etcheverry fue uno de los más estrechos colaboradores de Jadue en la ANFP durante seis años, y hasta hoy mantiene una postura relativa frente al escándalo de sobornos que desbarató la cúpula del fútbol mundial.

¿Cuál es la postura del nuevo hombre fuerte de la U frente al FIFAGate? ¿Qué piensa ahora de Jadue? ¿Qué lecciones pudo haber sacado? Son los temas que abordó Etcheverry en una entrevista telemática concedida a Mi Radio de La Serena, al programa Estadio Lleno, el 22 de noviembre del año pasado. Y las respuestas son clarificadoras.

¿Aceptaría un soborno? "Nunca se sabe"



La entrevista se extiende por espacio de 45 minutos y Mauricio Etcheverry hablaba como si estuviera en un asado con amigos. El ex futbolista Felipe Flores Quijada metió el dedo en la llaga y le preguntó directamente si aceptaría un soborno, si se viera expuesto a una situación como la de Sergio Jadue. Y el hombre no descarta nada.

"No sé pues, no me lo ofrecieron, qué sé yo. Nunca se sabe. El ser humano tiene diferentes tipos de reacciones en la vida. No sé qué hubiese pasado. No he tenido la oportunidad de que me hayan tratado de coimear, entonces no sé si mi precio es uno, dos, tres, cuatro, cinco... o no hay precio. No lo sé. No he tenido la oportunidad de ponerme en esa disyuntiva. Y me imagino que a Sergio se le encontró el valor y ese valor lo aceptó", sentencia.

Etcheverry asegura que "si se pudieran dividir las cosas", la carrera dirigencial de Jadue sería histórica. "Yo soy muy crítico con él en ese tema, él está arrepentido por lo que pasó, porque creo que Sergio Jadue tenía un futuro prometedor en el fútbol, al menos sería presidente de la Conmebol por su capacidad de trabajo", explica.

El nuevo asesor de Universidad de Chile se dio el tiempo de explicar por qué no sabía nada de los arreglines de Jadue, pese a su cercanía: "Me imagino que una persona que recibe un soborno no lo anda comentando por el mundo. O con sus cercanos. El tema de los sobornos era de los presidentes de las federaciones, y Sergio Jadue fue uno de ellos. Él tomó la decisión de recibirlos y me imagino que no me lo habrá dicho por dos motivos: uno por vergüenza, para cuidarme; o para no darme la mitad. Qué sé yo".

"Y yo fui liberado y exonerado de toda culpa"



De todas formas, Mauricio Etcheverry aprovechó la intervención para reafirmar su completa inocencia, aunque siempre desde un punto de vista indulgente: "La verdad es que no sabía lo que él (Sergio Jadue) estaba haciendo y si hubiera sabido, tal vez lo habría apoyado igual, tal vez no, no lo sé. No me tocó participar".

"Ten la certeza de que si yo hubiese tenido alguna cosa que ver en algún tipo de soborno, ya sea fuera o en Chile, no estaría conversando contigo acá. Porque me dieron vuelta entero, y no solamente a mí, si no que también a mi mamá, a mi papá que en ese tiempo estaba vivo, a mi hermana, a mis hijos. Y la verdad es que yo no tenía nada que esconder. Y yo fui liberado y exonerado de toda culpa a menos de un año de la historia, pero eso no es noticia", explicó.

De la misma manera, el dirigente serenense puntualizó que "Sergio recibió sobornos en el extranjero, que los entregaba la Conmebol. Él lo reconoció y ahora está pagando sus culpas. Pero como te digo, nada cambia que yo diga que no sabía. Y si hubiera sabido, ten la certeza que hubiera dicho que sí lo sabía, porque tampoco es un delito saberlo".

Finalmente, Etcheverry afirmó que "en Chile hasta ese minuto, no sé si hoy día -que no es una justificación por cierto- la coima entre privados no es un delito. Entonces eso no era un delito en este país. Sergio tiene un proceso abierto en Chile por impuestos. El resto es historia. Por lo tanto, yo no tendría ningún problema en decir si sabía o no", completa.