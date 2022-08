El Congreso Desarrollo Integral del Fútbol que organiza la ANFP esta semana ha reunido a todos los dirigentes nacionales en el hotel Mandarín Oriental de Las Condes. Y además de las distintas exposiciones, otro tema en boga han sido las declaraciones de Mauricio Etcheverry, asesor de Azul Azul, respecto a los sobornos que recibió su amigo Sergio Jadue.

Consultado sobre su decisión ante un ofrecimiento de este tipo, el representante de Universidad de Chile estuvo lejos de distanciarse, en diálogo con Mi Radio de La Serena en noviembre del año pasado. "No sé pues, no me lo ofrecieron, qué sé yo. Nunca se sabe. El ser humano tiene diferentes tipos de reacciones en la vida. No sé qué hubiese pasado".

"No he tenido la oportunidad de que me hayan tratado de coimear, entonces no sé si mi precio es uno, dos, tres, cuatro, cinco... o no hay precio. No lo sé. No he tenido la oportunidad de ponerme en esa disyuntiva. Y me imagino que a Sergio se le encontró el valor y ese valor lo aceptó", sentenció.

Ante eso, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, no tuvo dobles tintas. "¿Qué opinión tengo de Etcheverry? Me lo guardo en lo personal", avisó ante la prensa. Y aseguró que ante las declaraciones del dirigente azul, "no hay que poner a todos los dirigentes en un saco, porque cada uno tiene su historia de vida, y no va a cambiar por el hecho de ser dirigente del fútbol".

"Las responsabilidades son propias y de cada una de las instituciones. No podemos decirle a cada institución que contrate a una u otra persona. Las responsabilidades son propias de cada institución, no del presidente de la ANFP. Yo no puedo recomendar a quien contrate un club, porque son libres de contratar al técnico y a sus gerentes. Uno tiene que aceptar a la gente, le guste o no le guste. Eso hay que tenerlo claro", puntualizó el maulino.

Milad explica para qué se reunió Etcheverry con los árbitros



En torno a las reuniones que ha tenido Mauricio Etcheverry en representación de Universidad de Chile con la Gerencia de Competencias y la Comisión de Árbitros, el presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, clarificó que se trata de algo "habitual" y que no responde a que el personero "tenga un privilegio por ser ex funcionario de la ANFP".

"Las reuniones fueron confirmadas previamente por escrito, que es el proceso que se hace no solamente con Mauricio Etcheverry, si no que con todas las personas que van en representación de los clubes", aclaró el alto directivo.

Así mismo, Milad reveló el tenor de la conversación de Etcheverry con las cabezas del referato. "Nueve o diez clubes se han reunido con la Comisión, y la reunión consistió, porque yo le pregunté a la Comisión, en que se presentó Mauricio Etcheverry, dijo que estaba haciendo asesorías a Universidad de Chile, y que cualquier tipo de duda los iba a llamar, por un cobro de un arbitraje", sentenció.

La llegada de Etcheverry a Azul Azul ha recibido reproches desde todos los sectores, y se ha sumado a las críticas que recaen sobre el presidente de la concesionaria, Michael Clark, que podrían motivar su salida de la testera de Universidad de Chile.