Rodolfo Madrid explica cómo Rodelindo Román salva a los futbolistas jóvenes del retiro

Rodelindo Román se hizo popularmente conocido gracias a Arturo Vidal, quien vistió esa camiseta en sus inicios y realizó una fuerte inversión económica que se ha traducido en alcanzar el ascenso a Tercera A.

Parte de ese proyecto es Rodolfo Madrid, actual técnico del club, y quien conversó con DaleAlbo sobre el programa que han implementado y que les ha permitido alcanzar objetivos deportivos, como también, en ayudar a que jóvenes futbolistas no se retiren y encuentren su oportunidad en el profesionalismo.

“En Tercera se encuentra con todos los tipos de jugadores. La mayoría son los que destacan en los barrios y pasan a jugar en la división (…) Nosotros le dimos prioridad a algunos que tuvieran conocimiento de cosas tácticas, por eso llevamos ex cadetes. Todos los técnicos de Tercera te van a decir que prefieren esos jugadores, porque están formados, la parte física la conocen y se desenvuelven mejor”, partió mencionando.

El día que Rodelindo Román se proclamó campeón y subió a la Tercera A. (FOTO: Agencia Uno)

“Uno cuando es técnico lleva jugadores que conoce. Como a mí me había tocado dirigir en Colo Colo en la sub 19, llevamos a varios que considero muy buenos jugadores. Quizás han perdido una alguna oportunidad, porque tuvieron un paso por Segunda Profesional y no se consolidaron”, agregó.

En la misma línea, complementó que “más allá que uno quiere resultados para su club, también nos ha permitido darles esta instancia a los jugadores de tener esta herramienta de reeducarse, de convencerlos que tienen grandes capacidades, que por problemas personales se dejaron estar teniendo condiciones y ahora se han reinsertado en clubes de primera”.

Ante esa situación puso ejemplos claros: “Jens Buss que firmó por Curicó Unido y el año pasado fue titular regularmente. Tuvo muy buen año, esos jóvenes en Tercera se pueden meter en el fútbol profesional rápidamente. El año pasado nos tocó Fabián Ramos que había andado en Tercera A, Segunda y ahora tuvo la posibilidad de irse a Deportes Iquique. Se está metiendo de titular de a poco y sirve de aliciente a los que van quedando”, dijo.

Finalmente, Madrid aclaró que su objetivo principal no es salvar jugadores, sino cumplir con las metas deportivas del club. “Nuestro objetivo principal no es meter jugadores en el fútbol profesional, nuestro objetivo es que rindan de buena manera, sabemos que si rinden de buena manera, por la exposición que está teniendo Rodelindo, a ellos les va a servir como un trampolín para enmendar el rumbo y meterse en el tema de ser jugador profesional”, sentenció.