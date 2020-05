Roberto Tobar revela el insulto que más hace reír a los árbitros: "Te están cag*** en la casa"

Roberto Tobar conversó con Leonardo Burgueño en su programa Lado B en Youtube, donde no sólo se refirió a los grandes partidos que dirigió, también sacó a relucir su lado más lúdico y confesó cuál es su insulto favorito.

El hombre de negro aseguró que "siempre nos reímos con mis colegas de los insultos de la gente. ¿El insulto que más nos reímos? Cuando nos dicen 'apúrate, que en tu casa te están cagando'".

Además, el árbitro de la final de la Copa América se definió como un futbolista complicado, y que vivía expulsado.

"como jugador me echaron siete veces. Era muy bueno para discutir. El Tobar árbitro de hoy hubiera echado al Tobar jugador, de una, con roja directa".

Tobar amonesta a Jürgen Klopp en el Mundial de Clubes (Getty Images)

Consultado por el partido de su vida, Tobar no tiene dudas, y elige la final ida de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a Boca Juniors y River Plate.

"Es el duelo que más he disfrutado de toda mi carrera. Sentía mucha confianza cuando recibí la designación dos semanas antes. Esperaba que me tocara esa final y estaba muy esperanzado en recibirla y sabía que me iba a comprometer mucho en que saliera bien. Como árbitro chileno estar ahí una motivación muy grande. Se planificó mucho y analizamos muchos a ambos equipos", afirmó.

Agregando que "estaba muy ansioso, porque se había dicho que este árbitro no tenía experiencia y otras cosas, y quería demostrar que esas especulaciones no eran ciertas. El tema de la lluvia era increíble, fuimos al estadio, revisamos la cancha tres horas antes a ver el terreno y era imposible. Sabíamos que había que suspenderlo y fue un día más de ansiedad".