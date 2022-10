Horario y dónde ver a Magallanes vs Recoleta por la última fecha de la Primera B

Llegó el momento en que se define la Primera B y en La Florida se jugará un duelo de realidades totalmente diferentes, con Magallanes que quiere asegurar el ascenso y título, ante Recoleta que necesita ganar para salvarse de bajar de categoría.

¿Cuándo juegan Magallanes vs Deportes Recoleta?

Magallanes visita a Recoleta este martes 1 de noviembre a las 17:30 horas de Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida con el arbitraje de Piero Maza.

¿En qué canal ver en vivo por TV el partido de Magallanes vs Recoleta?

El encuentro será transmitido en vivo a través de TNT Sports 2 y TNT Sports HD en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (HD)

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 931 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

Recuerda que al mismo tiempo se estará jugando el partido de Cobreloa vs Santiago Morning a través de TNT Sports 3. Los partidos de Melipilla vs Iquique y San Felipe vs Fernández Vial será transmitido solo por Estadio TNT.

¿Dónde ver en vivo por streaming la definición en la Primera B?

Todos los partidos de esta última fecha de la Primera B, incluido el duelo de Magallanes vs Recoleta serán transmitidos de forma online a través de Estadio TNT Sports.

Se juegan el descenso y el título:

El local Recoleta se juega todo en este partido y necesita vencer a la Academia para tener opciones de salvarse. Aunque en la tabla general están salvados, la Tabla de Promedios es el gran dolor de cabeza.

La victoria los hace depender de sí mismos, pero otro resultado llevará la atención a otros partidos. En caso de no ganar, necesitan que Iquique y Fernández Vial tampoco lo hagan. Un resultado positivo de estos elencos dejará penúltimo a Recoleta en los promedios, pero con Melipilla bajando por la general.

En cuanto a Magallanes, la victoria les asegura no solo ser campeones, sino que subir directo a Primera División. En caso de empatar o perder, necesitarán un tropiezo de Cobreloa con Santiago Morning para subir.

Revisa la tabla de posiciones de la Primera B: