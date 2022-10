Magallanes estuvo a nada de lograr el ascenso a la Primera División, pero Cobreloa remontó en la agonía. La Bandita entonó "We are the champions" de Queen creyendo que ya eran campeones, mientras los Loínos daban vuelta el marcador en el sur.

Autogolazo de la Bandita de Magallanes: toca "We are the champions" previo a remontada de Cobreloa

Magallanes estuvo a menos de 10 minutos de asegurar el título de la B y sellar el boleto de regreso a la Primera División. Es una emocionanes penúltima fecha, el Manojito de Claveles derrotó a Rangers por 2-0, pero no pudo celebrar luego que Cobreloa lograra una agónica victoria ante Fernández Vial e hiciera que la Bandita protagonizara un papelón al ritmo de "We are the champions" de Queen.

Tanto el líder como el sublíder jugaron a la misma hora ante la posibilidad de que la Academia lograra el ascenso en esta jornada. Y las cosas estuvieron a favor de los albiceleste por casi 90 minutos, quedando a un paso del sueño.

Magallanes dominó durante todo el encuentro a Rangers y se impuso con un 2-0 que les estaba dando su esperado retorno a la máxima categoría de nuestro país después de 35 años. Las cosas iban de maravillas y los hinchas que llegaron hasta el estadio Municipal de San Bernardo se animaron.

En el recinto dijo presente, como en cada partido, la Bandita de Magallanes. El conjunto puso la música a la jornada, en la que parecían lograr su regreso a la Primera División. En los minutos finales la Academia ya se estaba subiendo al avión rumbo al Campeonato Nacional, lo que dio paso a un momento que ha generado todo tipo de reacciones.

Fue así como mientras el reloj llegaba a los 90' minutos de juego y hasta el relator de TNT Sports, Pato Vergara, daba un emotivo discurso (por el que terminó pidiendo disculpas en las últimas horas), los músicos se animaron a romperla con un hit que durante años quisieron tocar.

Al ritmo de sus clásicas trompetas, la Bandita de Magallanes comenzó a entonar la clásica "We are the champions" de Queen. Pero el problema llegaría en solo segundos, cuando Cobreloa comenzó a amargar la fiesta desde el sur.

En su partido con Fernández Vial, los Loínos fueron abajo en el marcador por gran parte del encuentro. Sin embargo en el 89' Maximiliano Cerato empató el encuentro y en el 91' Bastián San Juan decretó el triunfo que estiró la definición del torneo del ascenso a la última fecha. Y además de eso, hizo pasar un momento para el olvido a los músicos.

Magallanes tendrá que pelear hasta el final de la temporada para coronarse como campeón de la Primera B. Cobreloa está a dos puntos y sueña con una remontada memorable para quitarles la copa para ascender de manera directa a la Primera División. ¿Qué pasará? Solo quedan 90 minutos para saberlo.

Revisa el video de la Bandita de Magallanes tocando "We are the champions" en plena remontada de Cobreloa