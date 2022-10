Una jornada intensa se vivió este domingo en la Primera B. Magallanes estuvo a un paso de lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno tras ganar 2-0 a Rangers, pero Cobreloa logró un triunfo agónico en Concepción y postergó la definición hasta la última fecha.

Sin embargo, durante largos minutos del partido, los carabeleros estuvieron en Primera División. Algo que recién se modificó a los 90+2' de partido, cuando en el duelo jugado en Bio Bio los loínos pusieron el 3-2 definitivo sobre Fernández Vial, luego de ir cayendo hasta los 89' por 1-2.

Una hazaña de Cobreloa que confundió incluso al relator del partido entre Magallanes y Rangers. Patricio Vergara, quien se encargó de los relatos en aquel partido para TNT Sports, dio por campeón a Magallanes, dando un largo relato felicitando al equipo de Nicolás Núñez por el logro supuestamente conseguido.

Sin embargo, mientras su discurso finalizaba y en el estadio sonaba We Are The Champions por parte de la bandita de Magallanes, todo el mundo se dio cuenta lo logrado por Cobreloa y que la definición debía postergarse hasta la fecha final del torneo.

Las disculpas de Vergara

Un momento que generó las risas en redes sociales, señalando lo mufa que había sido ese relato para Magallanes. Por lo mismo, en su instagram, el relator salió este lunes a pedir disculpas por el fallido relato.

Vergara explicó que "Sabía que varios escenarios podían darse, uno de ellos el ascenso, para lo cual como todas las veces que me ha que me ha tocado estar en una instancia así, me prepararé y preparé algo especial. Sin embargo, cometí el error de jugarme la opción antes de terminar el partido, con las consecuencias que todos saben".

Agregó además que fue "uno de los días más duros en los 11 años de carrera que llevo entre CDF y TNT Sports". Por lo mismo, expresó sus disculpas "a los futbolistas y cuerpos técnicos de ambos clubes por este error; disculpas a los verdaderos hinchas, no aquellos que han llenado mis redes sociales de insultos, burlas, amenazas y denostaciones".

"El fútbol es como la vida misma, siempre te da revanchas y la vida también te enseña que de los errores se aprende y se crece", sentenció.

Magallanes y Cobreloa jugarán el martes 1 de noviembre por la definición del torneo. Los loínos recibirán en Calama a Santiago Morning y Magallanes visitará a Recoleta. Ambos duelos se jugarán a las 17:30 horas.