Cobreloa no pierde la esperanza. Con dos fechas por jugarse en lo que queda del torneo de Primera B, el cuadro nortino se ilusiona con dar la sorpresa y arrebatarle de las manos el ascenso directo a Magallanes -aunque no depende totalmente de ellos mismos-, pero también lamentan una importante pérdida: Roberto Gutiérrez.

El "Pájaro" no podrá estar con el elenco loíno en las dos fechas que le quedan al Campeonato de Ascenso, para empezar a definir quien subirá a Primera División, ya que él mismo informó a través de sus redes sociales que tiene una fractura en la sexta vértebra cervical que lo saca del equipo dirigido por Emiliano Astorga.

"Triste, no quería terminar así la temporada"

A través de su cuenta de Instagram, el ex Colo Colo y Universidad Católica confesó sentirse "triste porque no era como uno quisiera terminar la temporada. Lastimosamente se confirma una fractura en la C6, quiero agradecer a todos los que me han escrito y han estado pendientes de mi estado de salud. Pero ya mentalizado en apoyar desde afuera a mis compañeros con más ganas en el último pasito que nos queda".

Tras eso, el ariete de 39 años oriundo de Curacaví se tomó un tiempo para "agradecer a todos los hinchas de Cobreloa por tanto cariño durante todo este periodo y decirles que me entregué al 100 por ciento en todo momento, ejemplo incluso jugando 25 minutos fracturado después del golpe".

Para cerrar, Gutiérrez también se refirió a la chance de terminar su carrera a raíz de esto, y fue tajante. "La idea del retiro ya no existe en mi cabeza y en estos meses me recuperaré al 100 por ciento para en enero estar listo para una nueva batalla. Gracias de corazón a mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes del club, ex compañeros, mi señora, hija, mi familia, amigos que me han escrito desde que salí lesionado y durante estos días".

"A veces en vez de pensar en lo difícil y duro que es el camino, piensa en lo increíble que será tu historia con todo lo que has superado y sigues firme", filosofó Gutierréz para cerrar. ¡Pronta recuperación, Pájaro!