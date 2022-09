Cobreloa logró una remontada que mantiene ilusionada a toda la hinchada loína. La distancia que alguna vez los mantuvo alejados por 19 puntos del puntero se esfumó y, ahora, el elenco comandado por Emiliano Astorga es el líder de la Primera B.

Fue el partido ante Unión San Felipe el que les permitió ponerse por encima de Magallanes por primera vez en el año. Los loínos vencieron en casa al Uní Uní por 1-0 gracias a una solitaria conquista de su goleador David Escalante.

Pero el triunfo en el Zorros del Desierto además tuvo otra figura: el joven Jorge Espejo. El lateral de 22 años tuvo una chance de estirar la ventaja en el primer tiempo, la que sacó los elogios del comentarista Cristián Basaure, quien recordó a Lucas Assadi y Darío Osorio de Primera División.

Al 41', Matías Ballini interceptó un balón del Uní Uní y abrió por el sector izquierdo del ataque hasta Espejo. El joven burló a un defensa rival y se metió en el área para rematar hasta el arco: las sirenas del estadio nortino se ilusionaron, pero Darío Melo estuvo certero en atajar.

Fue esa jugada la que motivó los elogios de Basaure. "Me voy a vincular en otro partido, pero para hablar de jugadores a nivel individual a raíz de esta jugada de Espejo. Vi in situ a Lucas Assadi y Darío Osorio, y lo que más me llamó la atención fueron sus controles orientados. Eso me pasa con Espejo", adelantó.

"A qué voy, lo vinculo con la técnica individual: cuando hablamos de aspecto físico, táctica y presión, qué importante es que los futbolistas lleguen con esas cualidades, bien trabajados desde la técnica individual", complementó.

"Espejo maneja los dos perfiles, no sabes si es diestro o zurdo. Juega a la izquierda, conduce con la derecha, pero maneja los dos perfiles. Me parece que esa última acción es una muestra de las cualidades que tiene este lateral de muchísima proyección", complementó.