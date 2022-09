Emiliano Astorga llama al orden en Cobreloa: "Nos falta para el objetivo y mientras no se consiga no se puede estar planificando"

El triunfo de Cobreloa por 1-0 ante Unión San Felipe los hizo alcanzar el primer puesto en el torneo de Primera B dejando atrás a Magallanes, lo que tiene ilusionado a todos sus hinchas para conseguir el anhelado sueño del regreso al fútbol de honor.

Eso sí, hay algo que no tiene tranquilo al entrenador Emiliano Astorga, quien llama a la calma a todos los relacionados con el club, donde apunta a los que estuvieron hablando de la conformación del equipo para la próxima temporada, supuestamente en Primera División.

"Manifesté el otro día al plantel en la charla, que yo estaba muy molesto por la situación, porque el fútbol profesional no se puede manejar de la forma que lo han manejado algunas personas. Están equivocados y se siguen equivocando", comenzó explicando Astorga.

Si bien no quiso dar nombres, el entrenador golpea la mesa a todos los estamentos del equipo loíno, dejando en claro que, hasta ahora, todavía no han logrado ningún objetivo.

"Nosotros estamos dedicados en trabajar, trabajar bien el grupo, que lo externo no se involucre al plantel, que es lo que más he pedido. Ese tipo de comentarios, que son absurdos, porque no hemos conseguido nada, nos falta para el objetivo y mientras no se consiga no se puede estar planificando el próximo año, en ninguna parte pasa eso, con mayor razón, cuando el equipo está peleando en dos campeonatos cosas importantes. Tenemos que estar concentrados en el trabajo, recuperar jugadores de buena forma y no hacer ese tipo de comentarios", precisó el entrenador de Cobreloa.

Por lo mismo, apunta a terminar con declaraciones polémicas y situaciones que saquen de la concentración al plantel cuando queda poco torneo en Primera B.

"Molesto porque nunca me había pasado. No entiendo cómo hay personas que no entienden el fútbol como es y siguen cometiendo errores, siendo que son de Cobreloa. Cuando deberíamos estar unidos para trabajar bien, apoyar a los jugadores, hay que estar en las buenas y malas porque el esfuerzo ha sido grande. Cuando el equipo está decaído, un rival nos sobrepasa, es cuando más hay que tener apoyo a los jugadores", finaliza.