Emiliano Astorga volvió a disparar en contra de la administración de Cobreloa. El técnico loíno lamentó no haber podido reforzarse, aseguró que el club está lejos de trabajar de forma profesional y que ha tenido muchas discusiones para conseguir mejoras.

Cobreloa sigue soñando con alcanzar a Magallanes en la punta de la Primera B. Los loínos llevan seis partidos sin saber de derrotas y han acortado una importante distancia con la Academia, que se ubica como líder exclusivo de la B con seis puntos más.

Aunque en el norte celebran los resultados obtenidos en cancha, fuera de ella las cosas están complicadas. Tras el triunfo obtenido ante Iquique, Emiliano Astorga hizo un descargo por la administración del club, en el que criticó la falta de inversión y habló de diversas situaciones negativas que lo afectan a él y su plantel.

"Me he tenido que sobreponer de muchas cosas negativas de estos días y estas semanas, que siguen y siguen pasando", comentó. Como se contó en RedGol, el DT y su equipo han sufrido con cosas tan simples como no tener agua caliente para las duchas de sus jugadores.

Ahora, Astorga fue entrevistado por el diario Las Últimas Noticias, ocasión en la que volvió a detallar sus sensaciones por cómo se maneja el club. El DT loíno aseguró ha peleado por conseguir las condiciones óptimas para trabajar como requiere un club profesional, pero no hay compromiso.

"En Cobreloa no sobra nada. El club está pasando por un mal momento económico, no pudieron reforzar el equipo, hemos tenido que ocupar a los chicos jóvenes y que lo han hecho bien. Pero un equipo que quiere lograr el ascenso debe reforzarse, porque esta competencia es dura y larga", comentó.

"Si esto no resulta, el técnico es culpable de todo. Y en el club deben darse cuenta de que faltan muchas cosas para trabajar en forma profesional. He peleado y discutido mucho por conseguirlas. He estado a punto de irme por lo mismo, porque a Cobreloa le falta compromiso para mejorar", lamentó.

Astorga también lamentó no poder tener a David Escalante en cuatro partidos de la recta final de la Primera B. El goleador loíno recibió un castigo tras haber lanzado polémicos dichos sobre el referato nacional, razón por la que no podrá jugar ante Barnechea, Recoleta, San Felipe y Santiago Wanderers.

"No pensé que lo iban a castigar con tantas fechas. David viene haciendo goles, es importante en la campaña del equipo y es lamentable tener que ver la forma de reemplazarlo y no echarlo tanto de menos. David entrega mucho en la cancha, ayuda. Para nosotros es negativo perderlo", cerró.