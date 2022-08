Cobreloa logró un importante triunfo ante Deportes Iquique, el que llegó gracias a un doblete de David Escalante, y sigue con toda la ilusión de alcanzar a Magallanes como líder de la Primera B. A ocho fechas del final, solo seis puntos separan a los loínos de la Academia.

Pero a pesar de la victoria fundamental en la lucha por ascender, tras el partido llegó un descargo por parte del técnico del conjunto del norte. En conferencia de prensa, Emiliano Astorga volvió a apuntar a la administración del club.

Anteriormente, el técnico hizo pública su molestia por la falta de refuerzos de cara al segundo semestre. Ahora, se refirió nuevamente a la inversión hecha por el club y también habló de varias "situaciones negativas" que ha vivido como técnico del equipo.

"La inversión te da frutos, si no inviertes es un problema para el club. He repetido que el club debe mejorar muchas situaciones, yo sigo viviendo cosas que son malas para el club y plantel, me he tenido que sobreponer de muchas cosas negativas de estos días y estas semanas, que siguen y siguen pasando", partió diciendo el DT.

"Les he dicho muchas veces: tienen que darse cuenta de una vez por todas que este es un equipo profesional y no amateur. Yo creo que ni siquiera en un equipo amateur pasan tantas cosas. Lamentablemente tengo que callarme, seguir trabajando y los jugadores seguir sacándose la mugre. Pero no hay cambio, no sé qué es lo que quieren, esa es mi molestia", sinceró.

"Es nuestro trabajo y hay que tratar de hacerlo bien. Pero en la otra parte deben entender, tengo que tener las armas para trabajar bien con los jugadores y no las tengo. Esto lo vengo repitiendo desde hace mucho tiempo atrás, que este club debe ser profesional como tal y tener las condiciones mínimas para trabajar", continuó.

"Siguen pasando cosas, eso me molesta mucho y he estado a punto de reventar y partir. No me escuchan, no me hacen caso. Deben entender que hay que darle los recursos al técnico y jugadores para trabajar y poder rendir al máximo. Si yo no pido ni exijo y me va mal, yo seré el primero en salir. Molesta cuando digo las cosas, eso me tiene aburrido. Tanto exigir y no llegan las cosas, tengo que pedir y estar discutiendo con ellos. Esto tiene que cambiar. Nunca me había pasado algo así en un club", cerró.