Los equipos de Primera B también se preparan para una segunda ronda del torneo que promete ser con todo, pese a que Magallanes está bien adelantado por el cupo directo de ascenso.

Por lo mismo, el técnico de Cobreloa, Emiliano Astorga, encendió el ventilador contra la dirigencia, teniendo en cuenta que todavía no pueden sumar nombres a su plantilla, para poder pelear en la parte alta.

"Estoy cansado de manifestar, este tema me tiene preocupado y molesto. Por el hecho que estoy pidiendo refuerzos, todos los equipos se quieren reforzar, incluso Magallanes, que está en el primer lugar y tiene una ventaja de muchos puntos, también lo está realizando. Somos el único equipo que no nos hemos reforzado pese a que he estado pidiendo jugadores. No sé si no tienen planta o no pueden", comentó Astorga en el medio En La Línea.

El entrenador, con tono molesto, no se guardó nada por la situación que están viviendo en Cobreloa, donde asegura que necesita reforzar su equipo.

"Si queremos pelear arriba, los primeros lugares y pido refuerzos, tienen que estar pues debemos pelear con los otros que también se están reforzando y, lamentablemente, lo he dicho varias veces", detalla.

Por lo mismo, cree que es el momento que alguien golpee la mesa, porque hay muchas situaciones que lo están haciendo pensar en otras cosas.

"Estoy cansado de decirlo, estoy cansado de estar peleando por muchas situaciones que se tiene que pelear en Cobreloa para poder tener mejores cosas o un equipo más competitivo todavía para pelear algo importante, para lo que quieren todos. De repente uno se cansa tanto de luchar", finaliza.