Al rojo vivo quedó la tabla de posiciones en Primera B luego de la última fecha, donde Cobreloa logró quedar a tan solo dos puntos de Magallanes, quien ha sido el puntero en casi todo el torneo.

Por lo mismo, en Calama se ilusionan con la opción de poder quitarles el primer puesto, algo que estuvo mezclado con una declaración en la semana donde Roberto Gutiérrez comentó la idea de retirarse del fútbol si consigue el objetivo con Cobreloa.

Algo que, de igual forma, quiso aclarar el delantero, porque en conversación con Redgol, dejó en claro que todo está en veremos porque debe conversar con su familia.

"La verdad que lo han sacado de contexto también. Por ahí me enojé, mucha gente me ha escrito. Fue una entrevista donde me preguntaron por si continuaba el otro año en Cobreloa y si subimos a primera división. Mi respuesta es que como futbolista, o en mí pensamiento, me gustaría retirarme en un lugar donde quisiera. Si no se da la posibilidad sería haciendo algo histórico, algo importante, porque ha sido una linda carrera. Me gustaría que fuera de esa forma", comenzó explicando Gutiérrez.

En ese sentido, lo que están viviendo con Cobreloa podría ser opción para dar el siguiente paso, aunque asegura que todo debe ser conversado con su familia, por lo que no está decidido completamente.

"Hoy en día se ha ido cada vez acortando distancia, viendo la posibilidad que tenemos chance de subir. Conversando con la familia, si logramos el ascenso, sería una buena instancia para poder hacerlo, que no quiere decir que lo vamos hacer, pero podría pensarlo uno. Por eso digo, vamos a ver lo que pueda pasar una vez terminado el torneo, ojalá logrando el ascenso", precisa.

Algo que viene rondando en la cabeza del goleador, sabiendo los esfuerzos y sacrificios que han realizado con su familia, quienes lo han acompañado, pero con un alto costo para los que más quiere.

"Tengo mi familia, mi hija, cosas que la gente no ve. Porque nos ven llegar el día del partido y listo. Pero a mi hija de 7 años le ha costado la adaptación en Calama, hasta los 3 meses lloraba. La tuve que tener con un psicólogo. Es difícil estar fuera por la familia y uno lo coloca en la balanza, si es importante continuar o si un hijo tiene problemas. Lo hemos sacado adelante. Mi hija en vacaciones las pasó encerrada en Calama porque el papá tenía que estar jugando. Es difícil en ese sentido. Uno ve costo y beneficio para ver si continúa o no", destaca.

La ilusión del ascenso

Cobreloa tiene la gran opción de trepar al lugar la próxima fecha, donde Magallanes quedará libre en el torneo. Algo que tiene esperanzado a un plantel que ha tenido una arremetida espectacular en Primera B.

"Fue un partido difícil, como todos los que vienen en la recta final. Lo que cambia de la primera rueda a la última, que estábamos claros en que cada equipo se juega algo muy importante. No te da ventaja ni jugando el primero con el último. Teníamos claro que estuvimos 19 puntos abajo, porque Magallanes hizo una campaña histórica en la primera rueda, pero que era difícil mantener lo que había hecho en un torneo largo. Nosotros estábamos tranquilos, en un momento se alejó mucho la opción y nos quedaba luchar por el segundo lugar, que hasta dos fechas atrás luchábamos con San Felipe, que no nos perdía pisada", explica Gutiérrez.

El Pájaro también detalla que el objetivo ha ido variando según avanzan las fechas, pero tienen claridad que tienen que hacer su tarea y ver qué pasa con Magallanes, porque no dependen de sí mismos.

"Estábamos conscientes de que más que pillar a Magallanes, teníamos que alejarnos de San Felipe. Queremos intentar volver a posicionarnos en primera división: una es salir campeón y la otra poder ser segundo para esperar al ganador de la liguilla y luchar el segundo cupo. Nos enfocamos en eso, en la regularidad del plantel, tanto en la primera como en la segunda rueda. Magallanes ha ido dejando puntos y nosotros hemos sido sólidos y hemos ido ganando nuestros partidos y nos da la posibilidad de estar a dos puntos, aunque no depende de nosotros. Por más que podamos quedar un punto arriba, sigue dependiendo de Magallanes, pero se pueden revertir los papeles. No es lo mismo ir a jugar siendo segundo a jugar estando primero todo el torneo, estamos tranquilos y felices como plantel", finaliza.