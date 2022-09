Roberto Gutiérrez piensa en colgar los botines: "Si asciendo con Cobreloa, es probable que me retire"

Cobreloa mantiene más viva que nunca la ilusión de lograr el ascenso. Los loínos acumulan una racha de siete partidos sin saber de derrotas y acortaron una importante distancia con Magallanes, el líder exclusivo de la Primera B, para seguir pensando en recuperar la categoría.

Y uno que sueña con concretar el ascenso es Roberto Gutiérrez. El delantero con variados pasos en el fútbol nacional, incluida Universidad Católica y Colo Colo, quiere terminar a lo grande esta temporada. La que puede ser su última.

"Lo de poder retirarme este año lo hemos hablado porque uno siempre espera dejar la actividad y no que la actividad te deje a ti. Además, todo futbolista sueña con que su retiro sea con un logro deportivo importante", comentó a El Mercurio de Calama.

"Si asciendo con Cobreloa es probable que me retire. Y si no se da, entonces tendré que plantearme si seguir o no seguir otro año más", añadió después.

El elenco comandado por Emiliano Astorga apunta a quedarse con la primera plaza de la tabla de posiciones y solo está a cuatro puntos de poder alcanzar a la Academia. Y con seis fechas restantes, la pelea por la punta está al rojo vivo.

Esta semana, el Zorro volverá a Santiago para visitar a Deportes Recoleta este jueves a las 12:30 horas. Tras eso, pensará en Unión San Felipe, Santiago Wanderers, Deportes Temuco, Fernández Vial y Santiago Morning.