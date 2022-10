Delantero de Melipilla confirma pelea a combos con un compañero: "No me enorgullece"

Deportes Melipilla está teniendo un final de temporada para el olvido por segundo año consecutivo. Los Potros cayeron a la Primera B por secretaría y en este 2022 nuevamente perdieron la categoría, cayendo a la Segunda División. Como si eso fuera poco, en las últimas horas se conoció de una pelea que llegó a los golpes entre dos integrantes del plantel.

El elenco melipillano quedó como el colista de la tabla ponderada y sentenció su descenso, aunque podría incluso terminar en el último puesto de la tabla regular. A la espera de la última fecha, la campaña llega a su término con una polémica interna que refleja lo mal que fueron las cosas.

El pasado 20 de octubre durante uno de los entrenamientos, el delantero Diego Alvarado y el mediocampista Luis Larry Valenzuela protagonizaron un fuerte altercado. Las cosas subieron de tono, al punto de llegar a los combos, lo que marcó la previa del choque ante Deportes Santa Cruz el lunes recién pasado.

Luego de que se conociera la pelea entre ambos jugadores, la preocupación quedó instalada en los hinchas de Deportes Melipilla. Y fue uno de los que estuvo en la polémica el que decidió sacar la voz para aclarar todo.

En conversación con el sitio Primera B Chile, Diego Alvarado entregó su versión de los hechos. "No me enorgullece hablar de ese tipo de situaciones, no son parte del deporte, pero en estas situaciones las cosas se viven al límite y uno se sobrepasa".

Ahí señaló que todo se generó por culpa de los ánimos que había en el plantel en una semana clave. "Son cosas que siempre han existido en el deporte, roces que se van de las manos. Es parte de. Cuando uno está en un momento de frustración todo se sale de control".

Aunque más allá del conflicto, Diego Alvarado recalcó que con Luis Larry Valenzuela "está todo bien, son cosas de entrenamiento. Lamentablemente estábamos en una parte pública y lo vio gente que no debía. Es parte de la pasión y las ganas con que se vive esto. Cuando uno está peleando abajo, la situación es tensa y los ánimos no son los mismos y eso te lleva a cometer errores".

Deportes Melipilla pone fin a una temporada lamentable y se preparan para cerrar todo ante Deportes Iquique el próximo martes 1 de noviembre. Ese será el broche a una campaña que estuvo lejos de lo esperado y que los tendrá, una vez más, en la Segunda División de nuestro fútbol.

Revisa la tabla de posiciones de la Primera B 2022 en vivo