Rafael Olarra no se hace muchas ilusiones con el Superclásico: “No fue un inicio auspicioso para la U y Colo Colo”

Este domingo el mundo del fútbol chileno se paraliza, porque desde las 14:00 horas en el Estadio Nacional se disputará una nueva versión del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo.

Por lo mismo, Rafael Olarra, ex defensor Azul en tres etapas de su carrera, conversó en exclusiva con RedGol sobre este partido, analizó cómo llegan ambos equipos, recordó su época como jugador y mencionó si afectará que el encuentro se juegue sin público en las gradas.

“No me gustó lo que vi en ninguno de los dos equipos. Si viene cierto lo de Colo Colo me parece más llamativo por la preparación que tuvo: menos días de entrenamiento, no tuvo partidos amistosos. Pero también me llamó la atención la U, por el nivel o, más que nada, cómo (Hernán) Caputto paró el equipo, pues lo paró más atrás, especuló más a lo que pudiese realizar Palestino. No creo que fue un inicio muy auspicioso para ambos equipos. Pero se viene un clásico y las cosas pueden variar y todo lo que se pueda decir con la emoción, la motivación puede cambiar”, mencionó.



Sobre su época como futbolista y las veces que enfrentó al Cacique vistiendo la camiseta Azul, mencionó que “es un privilegio poder estar en el partido más importante de Chile. Me tocó ganar y perder, como creo que nos ha tocado a todo”.

Y sobre la racha negativa de la U en el Estadio Monumental, expresó que “tuvimos la suerte de no ser los primeros en tenerla, pero siempre he pensado que estas rachas son para romperlas, que los récords están para superarlos. Creo que este 2020, por todo lo que ha pasado, puede ser un gran momento para romper estos paradigmas que se han planteado y, claramente, me siento un privilegiado de haber jugador el partido más importante del país”.

Con la camiseta de la U, el retirado defensor sumó cinco títulos nacionales. (FOTO: Agencia Uno)

Ahora, se refirió al retorno del fútbol chileno y a la racha negativa de los equipos locales, quienes no pudieron dejar los tres puntos en casa: “yo lo dije hace un tiempo atrás. Me parece que este nuevo escenario sin público en los estadios, sin ningún tipo de presión, les afecta a los equipos que son locales, la primera fecha ya lo demostró. Ya lo vimos en la Champions League”.

“Jugar sin público para un local y, sobretodo para un equipo grande, es dejarle sin presión, es que los equipos visitantes puedan realizar lo suyo. Este nuevo escenario está cambiando un poco las reglas”, señaló.

Finalmente, se refirió al nivel del Campeonato Nacional y que jugadores de 35 años o más estén siendo protagonistas. “Estamos en un momento en donde el recambio no se ha realizado. No hay un recambio marcado, que tampoco se ve en la Selección Chilena. Esto habla mal del torneo nacional que no ha sabido tener esos jugadores de recambio a la mano y, a la vez, los jugadores más grandes están asumiendo esa importancia de estar bien cuidados, bien protegidos”, sentenció.