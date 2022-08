Ya lo había anunciado RedGol. La programación de septiembre en el Campeonato Nacional representaría un quebradero de cabeza para la organización del torneo chileno, ya que tres de los cuatro días domingos están reservados por las autoridades de Gobierno y el último corresponde a una fecha FIFA.

Por esta razón, la ANFP ya había adelantado que la mayoría de los compromiso válidos por las fechas 24 y 25 del certamen de Primera División deberían jugarse en días hábiles, lo que sucede particularmente con Universidad de Chile, que jugará en día miércoles y jueves, y Colo Colo, en dos jueves.

La fecha 24 se disputará del miércoles 7 al sábado 10 de septiembre, mientras que la jornada 25 se enmarcará justo antes de Fiestas Patrias, entre el martes 13 y el jueves 15 del próximo mes. De esta manera, el campeonato podrá tener continuidad y además dar espacio a la disputa de las fases finales de la Copa Chile.

La justificación está dada porque la autoridad de Gobierno impide que se jueguen partidos en la víspera y en el día del Plebiscito de Salida (4 de septiembre), en la antesala y la conmemoración del Golpe Militar (10 y 11) y en Fiestas Patrias (16 al 20). Posteriormente, el torneo se detendrá para dar paso a la gira europea de la selección chilena.

Cómo queda la programación del Campeonato Nacional en septiembre



Fecha 24

Miércoles 7 de septiembre: U. de Chile vs Coquimbo Unido (18:00 horas) y Audax Italiano vs Cobresal (20:30).

Jueves 8 de septiembre: Colo Colo vs U. Española (18:00) y Curicó Unido vs Unión La Calera (20:30).

Viernes 9 de septiembre: O'Higgins vs Antofagasta (18:00) y Huachipato vs Everton (20:30).

Sábado 10 de septiembre: La Serena vs U. Católica (15:00) y Ñublense vs Palestino (17:30)

Fecha 25

Martes 13 de septiembre: Coquimbo Unido vs Audax Italiano (18:00 horas) y O'Higgins vs Unión La Calera (20:30)

Miércoles 14 de septiembre: Unión Española vs La Serena (15:30), Everton vs Ñublense (18:00) y U. Católica vs Huachipato (20:30).

Jueves 15 de septiembre: Palestino vs U. de Chile (15:30), Antofagasta vs Curicó Unido (18:00) y Cobresal vs Colo Colo (20:30).