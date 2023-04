Audax Italiano recibirá este fin de semana a Universidad de Chile, en el reinicio del Campeonato Nacional tras casi un mes de para. Un duelo que ha estado marcado por la polémica en torno a la venta de entradas para el partido.

Y es que, con la sanción impuesta a la U tras el Superclásico, no deberían haber hinchas azules en el Bicentenario de La Florida. Sin embargo, todo indica que eso no ocurrirá y que si habrá fanaticada azul, la cual podrá entrar porque Audax decidió vender entradas generales a un gran porcentaje del estadio.

Una situación criticada por Coke Hevia y Marco Sotomayor, que en conversación con RedGol señalaron que se sentaba un precedente peligroso, porque se estaba desautorizando a la ANFP, que había decidido sancionar a los azules por el comportamiento de sus hinchas en el Monumental.

Acusaciones que Gonzalo Cilley afrontó con RedGol. El dirigente argentino, principal propietario del club itálico, señaló que "no sé quién está acusando y no sé en qué se basan. Creo que tendría que haber un poquito más de información de parte de ellos, porque no hay ningún argumento".

"Si alguien piensa, en base a nada, que estamos haciendo algo que no corresponde, está mal. Nosotros siempre cumplimos con la ley, de todas las formas que esta lo exige y así lo seguiremos haciendo", agregó.

Además, recalcó que "las declaraciones públicas que hicimos con respecto a no sentirnos afectados como un tercero, por situaciones con otros clubes, la sigo manteniendo. Lo que opine otra gente, de lo que no estoy enterado, no puedo responderlo".

Con polémica o no, Audax recibirá a la U este domingo 16 de abril a las 15:30 horas. Un duelo donde los itálicos buscarán salir del fondo de la tabla y la U arrimarse a las posiciones de avanzada del torneo.