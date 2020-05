Paula Navarro y una posible vuelta del fútbol femenino el 2021: "Es un costo altísimo, pero no perderemos vidas"

Paula Navarro es una de las entrenadoras más importantes de Chile a nivel de fútbol femenino. La actual DT de Santiago Morning habló con Contragolpe de Redgol y habló de la situación que aqueja al mundo y país.

"El mundo después de esto no será igual y el mundo del fútbol tampoco será igual. Tenemos que adaptarnos, para nosotros las mujeres no es terrible, porque siempre estamos reinventándonos, sacando fuerza. Para nosotros quizás no es tan complejo. Siempre, en momento de crisis, salen cosas positivas. Esa ha sido nuestra mentalidad y la mentalidad de nuestro club", expresó.

La entrenadora de Santiago Morning Femenino contó cómo han sido las reuniones con la ANFP. "Hemos tenido un par de reuniones con los clubes, para saber más que nada cómo estábamos y la realidad de cada club. Nos empezaron a juntar a todos y después de eso, tuvimos otra reunión más reducida. Lo más importante es la salud", detalló.

Paula Navarro también ahondó en una posible vuelta del fútbol femenino el 2021. "En relación a la ANFP, ellos han tratado de que no nos falta nada. No hay nada claro en relación a un inicio de la fecha porque no depende de la ANFP, aquí el inicio del fútbol depende de la autoridad, si ellos no determina que se pueden hacer reuniones, que se puedan trasladar de una comuna a otro, menos se podrá volver al fútbol.La ANFP y todos quieren que se juegue, pero también no es cueste lo que cueste, también hay que entender que la realidad del fútbol femenino al fútbol profesional", aclaró.

Paula Navarro en Santiago Morning

Para finalizar agregó que, "yo creo que los costos son altísimos porque un atleta necesita continuidad deportiva. Será altísimo, pero no voy a tener perdida de vida. Así inclinamos la balanza, obvio que nos afecta, pero estamos acostumbrado a reinventarnos, que nos pasen por encima y nos volvamos a parar. No es nada tan terrible, sería más terrible que le pasaran cosas a las jugadoras, que tuviéramos perdidas por irresponsabilidades o por poner en riesgo la vida de las personas".