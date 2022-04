El ex seleccionado nacional Patricio Yáñez se refirió en Deportes en Agricultura a la tremenda polémica que se ha generado en torno a la profunda crisis del arbitraje nacional y se detuvo para dar a conocer un mensaje que recibió desde la interna del referato acusando que "esto no representa cien por ciento al sindicato".

La profunda crisis por la que pasa el arbitraje chileno está lejos de seguir dando de que hablar, ya que cada día van sacando la voz nuevos personajes con distintas versiones y todo se vuelve más confuso. Y ahora Patricio Yáñez sorprendió dando a conocer una nueva historia.

¿Será Javier Castrilli el principal responsable de todo?, es una duda que seguramente a más de alguno le ha pasado por la cabeza con todo este espectáculo, pero también hay otros que se preguntan si hay un grupo de árbitros que hacen todo esto para mantener vivos sus intereses.

Y esa versión al menos recibió recientemente Pato Yáñez, quien mientras hablaban sobre este tema en Deportes en Agricultura revisó su celular y recibió un particular mensaje. Después de leerlo atentamente, el ex seleccionado nacional pidió la palabra y soltó una bomba.

“A mí me llega la información de que esto no representa cien por ciento al sindicato, la carta no representa a todos los árbitros. Es un grupo que se tomó para defender lo que era un hecho que iba a venir, ellos sabían que se venían estos despidos", indicó de entrada para después seguir inmediatamente con una dura crítica para ellos.

"Entonces se arrogan una representatividad, que es lo que a mí me señalan desde adentro de los árbitros, que no es así. Este es un grupo que hizo esta carta sin consultarle al resto de los árbitros”, lanzó.

Tras eso, hizo énfasis en exigir que “esta cuestión requiere de transparencia, yo en el fondo lo que quiero pensar es que en la información y en lo que uno ha visto, es que para tomar estas medidas, que son cruentas, hayan tenido una evaluación netamente técnica, y no haya sido un tema conversado".

"Ahora, que te digan desde adentro que esta carta no representa a la mayoría de los árbitros puede ser un indicador de que hoy a lo mejor no va a pasar absolutamente nada con la votación, o finalmente se cuadra el resto de los árbitros y va paro, pero no sé, me hubiese gustado y quiero, por transparencia de la actividad, que Castrilli salga y de la cara en el sentido de decir ‘bueno, por esto, esto y esto se toman estas decisiones’, porque vienen otros y no porque sea una represalia, porque ahí se tiene que ir inmediatamente de la ANFP”, complementó.

Para cerrar apuntó que “me imagino que detrás de todo estoy hay una cuestión de calificación, hay una cuestión objetiva y que tendrá que mostrar, porque sino la puerta es bien ancha para Castrilli para que se vaya para la casa".

"Tiendo a pensar que como hay respaldo de la ANFP y del presidente del fútbol, que imagino que todo esto está conversado, yo imagino que van a aparecer los elementos de evaluación en los que se indica, según el criterio de Castrilli, quienes tienen que salir, pero si eso no aparece yo estoy de acuerdo con que esto tiene algo de venganza detrás, pero tiendo a pensar que esta cuestión tiene un orden, si no sería de verdad un verdadero desastre”, concluyó.